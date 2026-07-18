La Copa en Tus Manos, en vivo la previa del Francia vs Inglaterra

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El partido por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra está por vivirse con dos selecciones que apuntaban a lo más alto de la competencia y en La Copa en Tus Manos repasamos todo lo que tiene que ver con este vibrante duelo que se llevará a cabo en el Estadio Miami.

En esta edición, analizaremos las claves que pueden definir este juego, en el que tanto franceses como ingleses intentarán quedarse con la gloria para aliviar un poco su decepción por no poder llegar a la lucha por el título.

En este duelo, Kylian Mbappé buscará anotar para quedarse con el título de goleo, por el que lucha palmo a palmo con Lionel Messi. También analizamos el previo de la gran final entre Argentina y España que se llevará a cabo este domingo en Nueva York.

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