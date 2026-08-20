Nery Castillo explota contra Tuca Ferretti por decir que Hormiga González jugará en una liga ‘tercermundista’

El ex jugador del Olympiacos recuerda que el brasileño solo dirigió en la Liga MX y que en el resto del mundo tampoco le conocen

Nery Castillo responde a Ferretti sobre Hormiga González | JOSE JORDAN/AFP, Imago7

El fichaje de Hormiga González al Olympiacos ha dominado la conversación en el fútbol mexicano. Si bien algunos aplauden la primera exportación del balompié azteca tras la Copa del Mundo, otros critican la decisión de ir a la Liga de Grecia.

Uno de los comentarios que se volvieron virales en las redes sociales fue lo que dijo Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, al asegurar que el jugador está dando un paso atrás en su carrera al ir a una liga peor que la mexicana y que la afición del Guadalajara pierde por dejar ir una pieza clave en busca del campeonato.

“Yo no veo que alguien esté ganando. La institución se está metiendo dinero, pero está dejando una oportunidad que, con este delantero recuperándose, volviendo a meter gol, ser campeón, una cosa que en este país nos interesa. Y luego a una liga que ustedes dicen tercermundista, yo voy más abajo. Dime un jugador mexicano, de este país, ¿a dónde se ha ido? ¿Cuál ventaja para el jugador? Ten paciencia, vuelve a meter los goles que has metido y te voy a conseguir una liga mejor que esta”, declaró Ferretti en Fútbol Picante.

MÁS INFORMACIÓN: Hormiga González ya viaja a Grecia para sumarse al Olympiacos

Horas después llegó la respuesta de un futbolista que brilló en el Olympiacos, Nery Castillo. El ex jugador de la selección mexicana aseguró que Tuca no sabe de lo que habla y que en Grecia, el ex entrenador de Chivas, Pumas, Tigres y la selección mexicana no es conocido por nadie.

“Tuca, te equivocas, nunca estuviste en esta liga griega como para poder hablar. Imagínate que le preguntas a un griego por vos, va a decir que no existís por que seguro no te conoce si dirigiste solo en México. Así que un poquito de respeto para el Olympiakos, que durante años juega la Champions Legue y pasaron muchísimos jugadores de todos los países. Ya veremos si es tan bajo el nivel, te lo dirá el propio jugador”, escribió Nery en una historia de Instragram.

La historia de Nery Castillo contra Tuca Ferretti | JOSE JORDAN/AFP, Instagram

Nery aseguró que, en el fútbol, no hay que enfocarse solo en los clubes más grandes del mundo, por lo que reconoce la carrera que tuvo el brasileño. “Tuca, para ser gran jugador no es necesario jugar en Real (Madrid) o Barsa, así como para ser grande entrenador no creo que digas diferente sino te hubieses ido a Brasil, al Flamengo, Palmeiras Corinthians; sin embargo, te quedaste en México y dirigiste muchos equipos y te tienen como gran entrenador, obviamente en México“.

No es la primera vez que Nery Castillo hace declaraciones polémicas para defender a uno de sus clubes. En 2009, en una concentración de la selección mexicana, dejó una frase que a día de hoy es recordada en memes y videos. “¿Sabes cuál es la diferencia? Yo estoy en Europa y tú en México y siempre te vas a quedar aquí”.

Los futbolistas mexicanos que han jugado en Grecia

Nery es el futbolista mexicano con mayor recorrido en Grecia. Disputó 163 partidos con el Olympiacos, marcando 47 goles, además de tener una segunda etapa en el balompié helénico con el Aris, anotando 9 veces en 32 juegos.

Nery Castillo: Olympiacos y Aris

Olympiacos y Aris Orbelín Pineda: AEK Atenas

AEK Atenas Pedro Arce: Veria, Anagennisi Giannitson, Kavala, Panionios

Veria, Anagennisi Giannitson, Kavala, Panionios Rodolfo Pizarro: AEK Atenas

AEK Atenas Jordan Silva : OFI Kreta

: OFI Kreta Alan Pulido : Olympiacos y Levadiakos

: Olympiacos y Levadiakos Paolo Medina : Panetolikos

: Panetolikos Antonio de Nigris : AE Larisa

: AE Larisa Jorge Sánchez: PAOK

Te puede interesar: