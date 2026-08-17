Gabriel Milito abre la puerta a la salida de la ‘Hormiga’ González: “Si se concreta, estaría feliz”

El técnico de Chivas explicó por qué decidió proteger al delantero ante Santos y reconoció que respaldaría su salida si aparece una oferta conveniente

El futuro de Armando ‘La Hormiga’ González volvió a colocarse en el centro de la conversación después del triunfo 1-0 de Chivas sobre Santos Laguna en el Estadio TSM Corona. El técnico argentino Gabriel Milito reconoció que está al tanto de las versiones que vinculan al delantero con el fútbol europeo y dejó claro que no se opondría a una salida si aparece una propuesta que satisfaga tanto al Guadalajara como al propio futbolista.

“Con respecto a Hormiga, lógicamente que estoy al tanto de la situación. No sé qué va a ocurrir, si se quedará o finalmente llega una oferta que convenza al club y que convenza también a Hormiga”, explicó después del encuentro en conferencia de prensa.

Milito entiende que jugar en Europa forma parte de las aspiraciones de muchos futbolistas y aseguró que respaldaría al delantero en caso de que se presente una oportunidad adecuada.“Si esta posibilidad se concretara y Hormiga diera ese paso, estaría feliz y sería un progreso. Lo acompañaría con mucha felicidad. La felicidad mía, si se concreta esta posibilidad, sería porque el jugador la aceptó y con mucha felicidad acompañaría la decisión”, señaló.

Milito protegió a la ‘Hormiga’ ante la incertidumbre de su futuro

El estratega explicó que la situación contractual y las versiones alrededor de una posible transferencia al Olympiacos de Grecia pueden generar distracciones involuntarias. Por ello decidió administrar la participación del atacante en Torreón y mantenerlo lejos de una presión que podía afectar su concentración.

“Preferí iniciar el partido con Marín para dejar a Hormiga un poco tranquilo por suceder este tipo de situaciones. Siempre hay una ansiedad extra y necesitábamos que todo el mundo estuviera enfocado en el partido”, señaló.

La decisión coincidió con un encuentro en el que Chivas necesitaba reencontrarse con la victoria en el Apertura 2026. Ricardo Marín terminó respondiendo al marcar desde el punto penal al minuto 75 el único gol del compromiso, mientras el Rebaño resistió los intentos de Santos para salir del Estadio Corona con los tres puntos. Milito, sin embargo, dejó claro que mantener a González fuera del protagonismo inmediato no significa que haya perdido confianza en él.

“Si Hormiga se queda, volverá a jugar. Lo que quería era darle tranquilidad en el tema de tomar decisión y no tiene nada que ver con las negociaciones”, afirmó.

Chivas no buscaría otro delantero si sale González

Otro punto relevante es que una eventual transferencia de la Hormiga no modificaría necesariamente la planificación del Guadalajara. Milito considera que el plantel está completo y cuenta con suficientes alternativas para competir durante el Apertura 2026. El técnico señaló que Chivas ha realizado buenos movimientos en los últimos mercados y dispone de variantes para cubrir diferentes posiciones.

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“En caso de que deba salir, el plantel está cerrado; no necesitamos jugadores. Tenemos muy buen plantel. El equipo ha hecho tres grandes mercados. Me parece que tenemos un plantel muy bueno, con distintas alternativas, con un nivel parejo y muchas variantes. Vaya quien se vaya, no nos interesa reforzar”, sentenció.

Milito destaca la regularidad que empieza a encontrar Chivas

Más allá del futuro de González, Milito valoró el triunfo conseguido en Torreón porque consideraba necesario volver a ganar en el torneo local. El entrenador reconoció que Santos planteó un partido complicado y destacó la evolución del conjunto lagunero respecto a la temporada anterior. “Era muy necesario para nosotros volver a ganar en el campeonato local. Sabíamos que iba a ser un trámite complicado. Santos es un equipo muy bien trabajado, que ha incorporado muy buenos jugadores”, explicó.

El argentino aseguró que Chivas intentó mantenerse fiel a su propuesta durante los 90 minutos, aunque reconoció las dificultades para encontrar espacios frente a un rival que cerró bien las zonas interiores. El Rebaño tuvo aproximaciones durante la primera mitad y sufrió algunos momentos de presión en el complemento antes de encontrar el penal que terminó resolviendo el encuentro.

Milito también considera que el rendimiento mostrado durante las últimas semanas ofrece motivos para confiar en el proceso. Recordó actuaciones frente a LAFC, Seattle, Dallas y Tijuana para argumentar que el equipo ha mostrado una línea competitiva, aunque todavía necesita mejorar su contundencia. “La regularidad en el juego, como punto de partida, está. Nos falta aumentar la contundencia en las situaciones que generamos y cuando volvamos a esa línea tendremos el brillo que esperamos”, afirmó.

El triunfo en Torreón dejó así dos historias para Chivas: los tres puntos conseguidos gracias al penal de Ricardo Marín y un mercado que todavía puede modificar su ataque. La victoria ante Santos permitió al equipo alcanzar siete puntos en el Apertura 2026 y recuperar confianza antes de sus siguientes compromisos.

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