Olympiacos va por Armando González: Chivas analiza oferta por ‘La Hormiga’ para llevarlo a Europa

El atacante de 23 años es seguido desde hace tiempo por Olympiacos, que ya inició conversaciones con Chivas para conocer las condiciones de una posible transferencia

La Hormiga González podría ir a Grecia | Imago7

El futuro de Armando González comienza a tomar fuerza en el mercado internacional. La directiva de Chivas recibió una propuesta formal y por escrito del Olympiacos de Grecia para adquirir los servicios del delantero mexicano, quien podría convertirse en uno de los próximos talentos rojiblancos en dar el salto al fútbol europeo.

De acuerdo con información obtenida por Claro Sports, dos fuentes al interior del club confirmaron que el conjunto griego ya estableció contacto oficial con Guadalajara para presentar una oferta por el atacante. La intención del equipo helénico es negociar la salida de ‘La Hormiga’ y convertirlo en uno de sus refuerzos para la temporada 2026-2027.

La propuesta económica que llegó a las oficinas del Rebaño no alcanza la cantidad establecida por Chivas para ejecutar la cláusula de rescisión del futbolista, aunque la directiva encabezada por Amaury Vergara analiza seriamente la posibilidad debido al interés del propio jugador por probar suerte en Europa.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Al Principado? Erik Lira, en la órbita del AS Mónaco

El último contrato firmado por Armando González con Chivas contempla una cláusula de salida de 15 millones de euros en caso de que un club europeo busque adquirirlo. Sin embargo, Olympiacos busca una alternativa distinta para concretar la operación y mantener abierta la posibilidad de una futura negociación.

La intención del conjunto griego sería adquirir un porcentaje importante de los derechos del delantero, mientras Chivas conservaría una parte de la carta del futbolista pensando en una futura venta. Esta fórmula permitiría al Guadalajara obtener ingresos posteriormente si González vuelve a cambiar de equipo.

Uno de los factores que hacen atractiva la propuesta para el atacante mexicano es el escenario deportivo que ofrece Olympiacos. El club griego participará en la próxima edición de la UEFA Champions League 2026-2027, una vitrina que podría impulsar el crecimiento y la proyección internacional de ‘La Hormiga’.

El interés europeo por Armando González no es nuevo. El delantero ya había sido seguido por distintos clubes del Viejo Continente después de convertirse en uno de los goleadores mexicanos más destacados del ciclo 2025-2026. Su evolución con Chivas llamó la atención de equipos que monitorean jóvenes talentos.

MÁS INFORMACIÓN: ¡Es cuestión de tiempo! Erik Lira asegura que jugará en Europa

Entre los clubes que han observado al atacante rojiblanco aparecen nombres como Borussia Dortmund y Barcelona, además de otras instituciones europeas que analizaron su situación. Incluso existió una propuesta formal desde Rusia, aunque tanto el jugador como su familia decidieron no avanzar con esa posibilidad.

Ahora, la negociación con Olympiacos representa una oportunidad concreta para que González pueda cumplir uno de sus objetivos: jugar en Europa. Sin embargo, la decisión final dependerá de que Chivas y el club griego logren encontrar un punto de acuerdo que satisfaga los intereses de todas las partes.

‘La Hormiga’ González, delantero formado en las fuerzas básicas del Guadalajara, se encuentra ante uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras Olympiacos ya dio el primer paso formal, Chivas deberá definir si mantiene a una de sus mayores apuestas ofensivas o permite que dé el siguiente salto hacia el fútbol europeo.