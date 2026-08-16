Chivas no negocia por Armando González: ‘La Hormiga’ solo saldrá si pagan su cláusula

El atacante cuenta con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para clubes europeos, una condición que Chivas pretende hacer valer

Si Olympiacos quiere llevarse a ‘La Hormiga’ tiene que pagar. | Imago 7

La postura de Chivas ante el interés del Olympiacos de Grecia por Armando González es clara: el delantero mexicano únicamente abandonará Guadalajara si el club europeo cumple con la cláusula de rescisión establecida en su contrato.

Claro Sports pudo saber, de acuerdo a fuentes al interior de la directiva rojiblanca, que la primera propuesta enviada por el conjunto griego ya fue rechazada, debido a que la oferta fue considerada insuficiente para las pretensiones del Rebaño.

La intención de Olympiacos es incorporar a uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección, pero en Verde Valle no existe intención de negociar por debajo de la cifra fijada para liberar al futbolista. La directiva encabezada por Amaury Vergara mantiene una posición firme respecto al futuro de ‘La Hormiga’.

El atacante cuenta con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para clubes europeos, una condición que Chivas pretende hacer valer si algún equipo busca quedarse con sus servicios. En este momento, la única vía para concretar su salida sería que Olympiacos cubra la totalidad del monto establecido.

El representante de Armando González ya se encuentra en Grecia

Mientras la negociación entre clubes continúa, versiones de medios griegos señalan que el representante de Armando González viajó a Grecia en las últimas horas. La intención de estas reuniones sería impulsar un nuevo acercamiento y buscar que Olympiacos mejore la propuesta presentada inicialmente.

Desde territorio griego ha trascendido que Chivas podría estar dispuesto a reducir sus pretensiones hasta una cantidad cercana a los 9 millones de euros, aunque la postura dentro del club rojiblanco apunta a mantener como prioridad el cumplimiento de la cláusula pactada en el contrato del delantero.

El interés del jugador también juega un papel importante en la negociación. ‘La Hormiga’ ve con buenos ojos la posibilidad de emigrar al fútbol europeo y considera atractiva la oportunidad de llegar a un equipo como Olympiacos, que disputará la próxima edición de la UEFA Champions League 2026-2027.

Para Armando González, la posibilidad de dar el salto al Viejo Continente representa un objetivo importante después de consolidarse como una de las principales apuestas ofensivas del Guadalajara. Sin embargo, la decisión final dependerá de que ambas instituciones encuentren un punto de acuerdo.

Chivas no quiere desprenderse fácilmente de uno de sus talentos más importantes y busca proteger una inversión deportiva que podría representar importantes ingresos en el futuro. Por ahora, la directiva rojiblanca mantiene el mensaje: si Olympiacos quiere llevarse a ‘La Hormiga’, deberá pagar el precio establecido.

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