Calendario de la Hormiga González con Olympiacos: todas las jornadas en Grecia

A falta de que el delantero mexicano plasme su firma, Olympiacos inicia la actividad en la Super League el próximo 22 de agosto contra Atromitos

Este sería el calendario de la Hormiga González con Olympiacos en Grecia. | Imago 7

Armando ‘Hormiga’ González prepara su salto al fútbol de Grecia después del acuerdo alcanzado entre Chivas y Olympiacos para el traspaso del delantero mexicano. El atacante de 23 años está por dejar al Guadalajara para iniciar su primera etapa en Europa, donde tendría actividad en la Super League y la UEFA Europa League durante la temporada 2026-2027.

El calendario puede darle a González la oportunidad de debutar pocos días después de concretar su incorporación. Olympiacos comenzará la Super League 2026-2027 el sábado 22 de agosto contra Atromitos, en el estadio Georgios Karaiskakis. La liga griega confirmó que el encuentro se disputará a las 21:30 horas locales (12:30 del centro de México). Su participación dependerá de que el traspaso, registro y decisión técnica queden resueltos antes del partido.

La fase regular tendrá 26 jornadas, con 13 partidos en la primera parte del calendario y otros 13 en la segunda. Entre los encuentros que aparecen en la ruta del conjunto de El Pireo están los clásicos contra Panathinaikos, además de los compromisos frente a PAOK y AEK Atenas. El sorteo de la competición se realizó el 16 de julio.

De concretarse su llegada, para el delantero mexicano será un calendario distinto al de la Liga MX. La primera fase se extenderá desde agosto de 2026 hasta marzo de 2027, con una pausa entre las jornadas 15 y 16 durante el cierre de diciembre y los primeros días de enero. Las fechas posteriores a la primera jornada todavía pueden sufrir modificaciones de día y horario por decisiones de la propia competición o por la participación de los clubes en torneos europeos.

Calendario completo de la Hormiga González con Olympiacos en la Super Liga de Grecia 2026-2027

El programa publicado tras el sorteo de la Super League marca las siguientes 26 jornadas para Olympiacos. El primer Derbi de los Eternos Enemigos contra Panathinaikos aparece en la jornada 6 y tendrá como sede el estadio del Olympiacos. Después llegarán partidos contra PAOK y AEK antes del cierre de la primera parte del rol.

Primera vuelta de Olympiacos

Jornada 1 | 22 de agosto: Olympiacos vs Atromitos

Olympiacos vs Atromitos Jornada 2 | 29 de agosto: Asteras Tripolis vs Olympiacos

Asteras Tripolis vs Olympiacos Jornada 3 | 5 de septiembre: Volos NFC vs Olympiacos

Volos NFC vs Olympiacos Jornada 4 | 12 de septiembre: Olympiacos vs OFI Creta

Olympiacos vs OFI Creta Jornada 5 | 19 de septiembre: Levadiakos vs Olympiacos

Levadiakos vs Olympiacos Jornada 6 | 10 de octubre: Olympiacos vs Panathinaikos

Olympiacos vs Panathinaikos Jornada 7 | 17 de octubre: Panetolikos vs Olympiacos

Panetolikos vs Olympiacos Jornada 8 | 24 de octubre: Olympiacos vs Kalamata

Olympiacos vs Kalamata Jornada 9 | 31 de octubre: Kifisia vs Olympiacos

Kifisia vs Olympiacos Jornada 10 | 7 de noviembre: Olympiacos vs PAOK

Olympiacos vs PAOK Jornada 11 | 21 de noviembre: Olympiacos vs Iraklis

Olympiacos vs Iraklis Jornada 12 | 28 de noviembre: Aris Salónica vs Olympiacos

Aris Salónica vs Olympiacos Jornada 13 | 5 de diciembre: Olympiacos vs AEK Atenas

Segunda vuelta de Olympiacos

Jornada 14 | 12 de diciembre: Atromitos vs Olympiacos

Atromitos vs Olympiacos Jornada 15 | 19 de diciembre: Olympiacos vs Panetolikos

Olympiacos vs Panetolikos Jornada 16 | 9 de enero: Kalamata vs Olympiacos

Kalamata vs Olympiacos Jornada 17 | 16 de enero: PAOK vs Olympiacos

PAOK vs Olympiacos Jornada 18 | 23 de enero: Olympiacos vs Levadiakos

Olympiacos vs Levadiakos Jornada 19 | 30 de enero: Panathinaikos vs Olympiacos

Panathinaikos vs Olympiacos Jornada 20 | 6 de febrero: Olympiacos vs Asteras Tripolis

Olympiacos vs Asteras Tripolis Jornada 21 | 13 de febrero: Olympiacos vs Volos NFC

Olympiacos vs Volos NFC Jornada 22 | 20 de febrero: Iraklis vs Olympiacos

Iraklis vs Olympiacos Jornada 23 | 27 de febrero: Olympiacos vs Aris Salónica

Olympiacos vs Aris Salónica Jornada 24 | 6 de marzo: AEK Atenas vs Olympiacos

AEK Atenas vs Olympiacos Jornada 25 | 13 de marzo: Olympiacos vs Kifisia

Olympiacos vs Kifisia Jornada 26 | 20 de marzo: OFI Creta vs Olympiacos

La Hormiga González también tendrá Europa League con Olympiacos

El calendario europeo sería otro de los puntos a seguir para González. Olympiacos quedó eliminado de la tercera ronda de clasificación de la Champions League ante NEC Nijmegen por marcador global de 2-1. La ida en Grecia terminó 0-0 y el conjunto neerlandés ganó 2-1 el duelo de vuelta después de tiempo extra.

La eliminación no terminó con la temporada continental del club. Olympiacos obtuvo un lugar en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027, duelos que podrás disfrutar a través de la multiplataforma de Claro Sports.

El sorteo que definirá los ocho adversarios del club griego se celebrará el viernes 28 de agosto en Mónaco y se prevé que Olympiacos quede ubicado en el Bombo 1. La fase de liga arrancará el miércoles 16 de septiembre. El calendario general contempla ocho jornadas hasta el 28 de enero de 2027.

La primera jornada de la Europa League se jugará el 16 y 17 de septiembre, justo entre las fechas de liga contra OFI Creta y Levadiakos. Más adelante habrá compromisos continentales el 15 y 22 de octubre, 5 y 26 de noviembre, 10 de diciembre, 21 de enero y 28 de enero.

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