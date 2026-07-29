Álvaro Fidalgo define su Mundial con México: “Fue una experiencia única en mi carrera”

El mediocampista asegura que fue increíble defender la playera del Tricolor en la Copa del Mundo, por lo que sueña con volver a repetir

Álvaro Fidalgo quiere repetir un Mundial con México. | Imago 7

Álvaro Fidalgo dejó atrás sus vacaciones y se incorporó a los trabajos de pretemporada del Real Betis, club con el que se prepara para disputar la campaña 2026-27. En su regreso a la actividad, el mediocampista habló sobre su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2026, una experiencia que superó lo que había imaginado antes del torneo.

El futbolista atendió a los medios oficiales del conjunto español en su primer día de trabajo después de la competencia mundialista. Fidalgo explicó que el ambiente dentro de la selección, el rendimiento colectivo y los partidos disputados con el Tricolor marcaron un momento que ocupará un lugar en su trayectoria.

“Increíble, la verdad que creo que las expectativas que tenía fueron superadas en todos los aspectos”, declaró ‘el Maguito’. El mediocampista destacó el grupo que formó México y el nivel que mostró el equipo a lo largo de la competencia.

“Tanto a nivel del grupo que hicimos, los partidos, el nivel del equipo, todo muy bien”, agregó Fidalgo, quien disputó su primera Copa del Mundo después de recibir la convocatoria de Javier Aguirre. El Real Betis había anunciado al mexicano como uno de sus siete representantes en el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Álvaro Fidalgo lamenta la eliminación de México ante Inglaterra

La selección mexicana avanzó como líder de su grupo después de superar a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Posteriormente, el equipo nacional eliminó a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final y se enfrentó a Inglaterra en los octavos.

El camino del Tricolor terminó con una derrota de 3-2 ante el conjunto inglés en el Estadio Azteca. México intentó empatar durante el cierre del partido, pero no pudo convertir las oportunidades que generó ante la portería defendida por Jordan Pickford.

Fidalgo ingresó al minuto 79 en sustitución de Jorge Sánchez y participó en el intento de remontada del equipo mexicano. El exjugador del América probó con un disparo desde fuera del área durante los últimos minutos, pero el guardameta inglés controló el balón.

“Una pena al final el partido contra Inglaterra, que creo que merecimos más y que pudimos hacer todavía mejor papel”, señaló el mediocampista sobre el encuentro que puso fin a la participación de México.

El jugador también reconoció que los partidos de preparación le permitieron detectar que el equipo podía competir durante el Mundial. Para Fidalgo, el funcionamiento colectivo que mostró la selección antes del torneo tuvo continuidad durante la fase de grupos y las rondas de eliminación.

“En los partidos de preparación ya se veía que podía ser así”, recordó. Pese al resultado frente a Inglaterra, el mediocampista calificó su participación como un momento que espera repetir con la camiseta nacional. “Fue una experiencia única en mi carrera y ojalá que no sea la última. Estoy muy contento con ello”, expresó el Maguito ante los medios del conjunto verdiblanco.

Fidalgo se incorpora a la pretemporada del Real Betis

Después de concluir su participación con México, Fidalgo regresó a España y contó con alrededor de dos semanas antes de integrarse al plantel dirigido por Manuel Pellegrini. El mediocampista decidió adelantar su vuelta para participar en la pretemporada y comenzar su preparación junto al resto de sus compañeros.

“Me dio tiempo a descansar en estas dos semanas y ya estoy de vuelta con mucha ilusión y muchas ganas”, declaró. El futbolista explicó que mantuvo actividad física durante su periodo de descanso, por lo que espera incorporarse sin contratiempos al ritmo de trabajo del equipo.

“El Mundial terminó más o menos el día 6 o 7, que fue cuando llegué a España de vuelta. Realmente no paré, así que estoy bien”, comentó Fidalgo. También afirmó que el trabajo realizado con México y los ejercicios posteriores le permitieron conservar su condición.

El regreso representa su primera pretemporada completa como jugador del Betis. El mediocampista llegó al conjunto español durante la campaña anterior, por lo que tuvo que adaptarse al futbol europeo, a las indicaciones de Pellegrini y a la competencia por un lugar en el centro del campo.

Fidalgo aceptó que la nueva temporada le exigirá mejorar su aportación. “Hay que hacer las cosas bien en todos los aspectos, tanto colectivamente como individualmente. Hay que dar un paso al frente en muchas cosas”, señaló.

El exfutbolista del América consideró que una pretemporada completa puede ayudarlo a conocer mejor el sistema del Betis. Su objetivo será competir por minutos en una zona en la que el club cuenta con jugadores como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals y Marc Roca.

El reencuentro de Álvaro Fidalgo con Fran García

El Maguito también habló sobre Fran García, futbolista con el que coincidió durante su etapa en las categorías inferiores del Real Madrid. Ambos compartieron vestidor en el Castilla y debutaron el mismo día con el primer equipo durante un partido de la Copa del Rey contra Melilla.

“El futbol tiene estas cosas. Cuando Fran firmó, hablé con él. Más allá del futbolista que es, es todavía mejor persona”, explicó Fidalgo sobre el reencuentro con su antiguo compañero.

El seleccionado mexicano aseguró que Fran García puede aportar al proyecto deportivo del Betis. “Es un gran fichaje en todos los aspectos, a todos los niveles, así que estoy muy contento de que esté aquí”, agregó.

Fidalgo inicia esta etapa después de cumplir una de sus metas con México. Tras disputar su primer Mundial, el mediocampista centra su atención en la temporada con el Betis y en la búsqueda de un lugar dentro del once de Pellegrini.

“Vengo perfectamente, con muchas ganas y físicamente muy bien. Tenía ganas de volver”, concluyó el jugador, quien tendrá la pretemporada para preparar su primer curso completo con el conjunto verdiblanco.

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