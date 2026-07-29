Ya hay fecha para el pago de la pensión IMSS e ISSSTE de agosto 2026: consulta el calendario

El ISSSTE entregará la mensualidad de agosto antes de que termine julio; el IMSS realizará el pago al comenzar el nuevo mes

Pensión IMSS e ISSSTE 2026: ¿Cuándo hacen los depósitos de agosto? | Reuters

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya pueden consultar cuándo recibirán el depósito de agosto de 2026. Cada organismo maneja un calendario distinto, por lo que el dinero no llegará el mismo día.

El ISSSTE entregará la mensualidad de agosto antes de que termine julio. El IMSS realizará el pago al comenzar el nuevo mes, aunque sus beneficiarios tendrán que esperar hasta el primer lunes debido a que el 1 de agosto caerá en sábado.

De acuerdo con los calendarios publicados por las instituciones, el ISSSTE depositará el jueves 30 de julio, mientras que el IMSS lo hará el lunes 3 de agosto. Las personas pensionadas deben revisar la cuenta bancaria que registraron durante su trámite, pues el dinero se entrega por depósito.

¿Cuándo paga el ISSSTE la pensión de agosto 2026? ¿Se adelanta la fecha?

El pago de la pensión ISSSTE de agosto de 2026 está programado para el jueves 30 de julio. Esto significa que las personas jubiladas y pensionadas podrán disponer de su mensualidad antes del inicio del mes.

El depósito no representa un pago adicional ni un incremento en la pensión. Se trata de la mensualidad de agosto, entregada conforme al calendario que el ISSSTE publicó para todo 2026. La institución suele depositar la pensión en los últimos días del mes anterior.

Por esta razón, el pago de agosto llegará cuatro días antes que el del IMSS. También es necesario aclarar que el 30 de julio de 2026 será jueves, no lunes, como señalan algunas publicaciones sobre el calendario.

El monto que recibirá cada persona depende de su régimen de pensión, años de servicio, sueldo base y condiciones reconocidas en su expediente. El calendario solo establece la fecha del depósito y no modifica la cantidad asignada.

¿Cuándo es el pago de la pensión del IMSS en agosto 2026?

Las personas pensionadas por el IMSS recibirán el pago de agosto el lunes 3 de agosto de 2026. El depósito no se realizará el sábado 1, debido a que el Instituto establece el pago en el primer día hábil del mes.

El propio IMSS señala que sus pensionados cobran de forma mensual durante el primer día hábil. El recurso se entrega en la cuenta bancaria registrada a nombre de la persona que obtuvo la pensión.

El calendario de 2026 marca el lunes 3 de agosto como fecha de pago. Después de esa mensualidad, los siguientes depósitos se efectuarán el primer día del mes o en la fecha hábil establecida por el Instituto cuando exista un fin de semana o día de descanso.

No existe un pago doble anunciado para agosto. La cantidad depositada dependerá de la resolución de pensión de cada beneficiario y de los conceptos que aparezcan en su comprobante.

¿No te realizaron el depósito? Sigue estos pasos

Antes de presentar una aclaración, la persona pensionada puede revisar el saldo y los movimientos de la cuenta bancaria registrada. También debe verificar que la tarjeta no esté vencida, que la cuenta permanezca activa y que no exista una retención del banco.

En el caso del IMSS, las personas que no reciban una mensualidad o detecten una diferencia en la cantidad pueden solicitar una aclaración. El trámite se presenta en la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar de adscripción. En la Ciudad de México y el Estado de México también puede realizarse en las subdelegaciones correspondientes.

El IMSS solicita que la pensión se encuentre vigente y que el beneficiario acredite la falta del depósito o la diferencia en el monto. También debe presentar una identificación con fotografía. Para recibir orientación, está disponible el número 800 623 2323, opción 3, correspondiente a pensionados.

Las personas pensionadas del ISSSTE pueden consultar su comprobante de pago mediante la Oficina Virtual del Instituto. Si el depósito no aparece, pueden comunicarse a ISSSTETEL, en el número 55 4000 1000, o acudir a una oficina de atención para solicitar la revisión del caso.

Se recomienda conservar el estado de cuenta, el comprobante de pensión, la identificación y cualquier folio que entregue la institución. Ningún gestor debe solicitar dinero para realizar una aclaración ante el IMSS, pues el trámite institucional es gratuito.

Calendario completo de pagos ISSSTE 2026: de agosto a diciembre

El ISSSTE entregará las mensualidades restantes antes del inicio de cada mes. Estas son las fechas establecidas para el cierre de 2026:

Pensión de agosto: jueves 30 de julio.

Pensión de septiembre: viernes 28 de agosto.

Pensión de octubre: miércoles 30 de septiembre.

Pensión de noviembre: jueves 29 de octubre.

Primera parte del aguinaldo: durante la primera quincena de noviembre.

Pensión de diciembre: viernes 27 de noviembre.

El pago de la primera parte del aguinaldo se realizará aparte de la mensualidad de noviembre, durante los primeros 15 días de ese mes. El ISSSTE no informó en su comunicado una fecha exacta para ese depósito.

Las personas pensionadas deben tomar en cuenta que la fecha de depósito no significa que sea necesario retirar todo el dinero ese mismo día. El recurso puede permanecer en la cuenta y utilizarse mediante tarjeta, transferencia o retiro conforme a las condiciones del banco.

Calendario de pagos IMSS 2026: de agosto a diciembre

El calendario del IMSS contempla cinco depósitos más entre agosto y diciembre. Las fechas son las siguientes:

Agosto: lunes 3 de agosto.

Septiembre: martes 1 de septiembre.

Octubre: jueves 1 de octubre.

Noviembre: lunes 2 de noviembre.

Diciembre: martes 1 de diciembre.

En noviembre, el día 1 caerá en domingo, por lo que el pago se recorrerá al lunes 2. Para septiembre, octubre y diciembre, el depósito se realizará el primer día del mes.

Los beneficiarios pueden consultar el calendario y los servicios de pensiones en el portal del IMSS. Ante mensajes, llamadas o páginas que pidan contraseñas bancarias, códigos o depósitos para liberar la pensión, se recomienda no proporcionar datos y comunicarse con la institución.

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