Lesión deja fuera a Santiago Sandoval del Premundial sub 20

Sandoval fue dado de baja tras sufrir una fractura en la mano derecha durante el partido contra Costa Rica. El jugador abandonará la concentración para someterse a una cirugía

Sandoval y Camberos han hecho la diferencia en el Tri | Imago7

Santiago Sandoval causó baja de la selección mexicana sub 20 que disputa el Campeonato de Concacaf 2026, después de sufrir una lesión durante el partido frente a Costa Rica. La Federación Mexicana de Futbol informó que el jugador deberá abandonar la concentración para continuar con su proceso médico.

Los estudios realizados después del encuentro confirmaron que el futbolista presenta una fractura espiroidea de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha. La lesión se produjo durante el compromiso disputado la noche del martes.

Tras conocer el diagnóstico, el cuerpo médico determinó que el tratamiento quirúrgico es la opción indicada para atender la fractura. Debido a esta decisión, Sandoval ya no podrá continuar con el equipo nacional durante el resto del torneo.

El jugador regresará a Guadalajara para quedar bajo la supervisión de su club y someterse a la operación programada para este jueves. A partir de la intervención comenzará el proceso de recuperación antes de volver a la actividad.

La Selección Nacional de México informa:



La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales

Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura… — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 29, 2026

La baja representa un ajuste para el cuerpo técnico de México sub 20 en la recta del Campeonato de Concacaf 2026. Sandoval había formado parte del plantel que enfrentó a Costa Rica, pero ahora deberá concentrarse en su rehabilitación.

El Tri reconoció el compromiso mostrado por Santiago Sandoval durante la competencia y le deseó una pronta recuperación. Por ahora, no se dio a conocer el tiempo estimado que permanecerá fuera de las canchas.

La selección mexicana, ya sin Sandoval, ahora deberá de buscar el liderato del Grupo B del Premundial de la Concacaf, en el duelo ante la selección de Guatemala, a desarrollarse el próximo jueves 30 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

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