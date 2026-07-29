Juan Carlos Osorio se le ofrece a la Selección Colombia: “Quiero estar en la renovación”

El reconocido estratega demostró su interés por participar en el recambio ‘Tricolor’ para los próximos años.

Juan Carlos Osorio, DT colombiano | Imago 7

La Selección Colombia ahora le apunta a la renovación de cara a la Copa América de 2028. Eso sí, causó opiniones divididas la renovación indefinida de Néstor Lorenzo en el timón del equipo cafetero. Los jugadores respaldan al argentino en todo sentido, mientras que un gran sector de la hinchada manifestó su descontento por la participación en el último Mundial.

No cabe duda de que la ‘Tricolor’ no llegó al punto esperado. El combinado nacional se quedó en octavos tras caer en penales a manos de Suiza. Ahora bien, figuras públicas del fútbol no han ocultado las intenciones por participar en el proyecto.

Juan Carlos Osorio, con deseos de trabajar en la Selección Colombia

Uno de ellos es Juan Carlos Osorio. El estratega de 65 años, quien dirigió recién al Remo de Brasil, le envió un mensaje claro a Néstor Lorenzo. En diálogo con Win Sports, subrayó que le encantaría formar parte del proceso como su mano derecha.

“Donde sea que yo pueda contribuir. Puedo ser asistente uno o dos. A futuro podré llegar a ser uno si arranco como segundo. Es aquí donde tengo energía, donde quiero ser partícipe de este proyecto”, manifestó el estratega.

“Yo no quiero hacerle el cajón a Lorenzo, para nada. En este momento tengo tres oportunidades y las estoy considerando, pero quiero estar tranquilo. A lo mejor me voy y nunca tendré esta oportunidad de expresarle al país futbolero. Yo quiero ser parte de esta renovación del fútbol colombiano”, complementó.

"Si Néstor Lorenzo me dice que sea su asistente técnico, yo voy": Juan Carlos Osorio, DT colombiano. #SaqueLargoWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/iwS8oYJ6EM — Win Sports (@WinSportsTV) July 28, 2026

En palabras de Osorio, si Colombia desea llegar más lejos en una Copa del Mundo, necesita con urgencia cambiar la idea de juego. Es importante reseñar que no ha respaldado niveles como los de James Rodríguez en la actualidad. Para él, la solución no va desde cambiar un nombre: es un tema más allá, incluso desde los equipos de formación.

“Mañana muchos van a decir que me estoy ofreciendo. Me expongo a eso. Simplemente quiero hacer una afirmación. Para la formación, formar entrenadores, combinar la educación y formación y para desarrollar el fútbol callejero, tengo muchas ideas que he desarrollado durante 20 años. Creo que le puedo aportar a mi país para eso”, concluyó.

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