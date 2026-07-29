Jugando Claro, en vivo | Martes 28 julio 2026

Jugando Claro analiza la renuncia de Guido Pizarro, el futuro europeo de Erik Lira, el caso Atlas y el fichaje de Óscar Perea

La actualidad de la Liga MX vuelve a colocarse en el centro del debate en una nueva emisión de Jugando Claro, donde el equipo de Claro Sports analizará los temas que están marcando el rumbo del futbol mexicano tras el Mundial 2026. La inesperada salida de Guido Pizarro de Tigres, el posible salto de Erik Lira al futbol francés, la investigación sobre Atlas y el nuevo refuerzo del América serán parte de la conversación.

Uno de los asuntos principales será la sorpresiva renuncia de Guido Pizarro como director técnico de Tigres. En el programa se revisarán las circunstancias que rodearon su decisión, el momento que vive el conjunto regiomontano y las alternativas que tiene la directiva para encontrar al nuevo estratega que tome las riendas del proyecto.

Otro de los temas será el futuro de Erik Lira, quien aparece en el radar del futbol europeo. El mediocampista de Cruz Azul ha sido vinculado con un club de la Ligue 1 y en Jugando Claro se analizará qué tan avanzadas están las negociaciones y cuáles serían las implicaciones de una posible salida de La Máquina.

La polémica también tendrá espacio con el caso que involucra al Atlas, luego de que la Federación Mexicana de FÚtbol pusiera bajo revisión un presunto episodio de espionaje relacionado con el partido frente a Santos Laguna. El programa abordará los detalles conocidos hasta ahora, las investigaciones en curso y las posibles consecuencias para el club rojinegro.

Finalmente, el mercado de fichajes llevará la atención hacia el América, que concretó la incorporación del delantero colombiano Óscar Perea. En la mesa de análisis se revisarán las características del atacante, el papel que podría desempeñar dentro del esquema azulcrema y el impacto que tendría su llegada para el resto del torneo.

Jugando Claro continúa como el espacio de análisis de Claro Sports para repasar las noticias más relevantes del deporte, con información, contexto y debate sobre la Liga MX, el mercado de fichajes y los acontecimientos que marcan la agenda del futbol mexicano.

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