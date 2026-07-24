México sub 20 advierte previo al debut en el Premundial: “Es una gran ventaja jugar en casa”

La selección mexicana sub 20 iniciará su participación en el Premundial de la Concacaf este viernes 24 de julio contra Antigua y Barbuda en Puebla

Alex Diego habla de la importancia del apoyo de la afición para México | Captura

La selección mexicana sub 20 se prepara para iniciar su participación en el Premundial de la Concacaf, torneo en el que buscará el boleto al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos dentro del proceso encabezado por el entrenador Alex Diego. El primer encuentro será ante Antigua y Barbuda este viernes 24 de julio en Puebla.

El conjunto nacional llegará al compromiso después de un año de trabajo, concentraciones y partidos de preparación. Alex Diego señaló que el plantel ha esperado este momento y que el inicio del torneo representa el comienzo de la etapa para la que se diseñó el proceso.

“Estamos muy contentos, muy ilusionados. Venimos esperando este momento durante mucho tiempo, nos preparamos bien y esperamos que esto arranque”, declaró el técnico antes del debut.

México disputará el certamen como local, una condición que el entrenador considera parte de los factores que el equipo deberá utilizar durante la competencia. La presencia de la afición, la adaptación a Puebla y la altura forman parte del escenario que acompañará al Tricolor. “Es una gran ventaja jugar en casa, con nuestra gente y con nuestra altura. Por supuesto que será algo que tenemos que aprovechar”, explicó Alex Diego.

El estratega recordó que la preparación no se limitó a las últimas semanas. El cuerpo técnico y los jugadores han trabajado durante un año, periodo en el que el equipo también realizó una gira por Europa para enfrentar distintos estilos de juego.

“Llevamos preparándonos no solo estas semanas, llevamos un año completo, donde tuvimos una gira en Europa. Ahora empieza realmente aquello para lo que nos preparamos: buscar los objetivos que nos planteamos desde el inicio”, agregó.

Uno de los puntos mencionados por Alex Diego fue la relación entre el equipo y la afición. El entrenador pidió el apoyo de los seguidores durante los encuentros y aseguró que el grupo tiene definidas las metas que buscará alcanzar durante el torneo. “La afición es parte fundamental y esencial de nuestro éxito. Queremos que vengan, que nos apoyen. Van a estar bien representados. Este grupo es combativo y tiene los objetivos muy claros”, afirmó.

Sebastián Liceaga, enfocado en el Mundial y los Juegos Olímpicos

Sebastián Liceaga, portero de la selección mexicana sub 20, también habló sobre el ambiente dentro del plantel antes del primer partido. El guardameta señaló que existe comunicación entre los jugadores y el cuerpo técnico, una condición que buscan trasladar al terreno de juego.

“Siento al equipo muy unido, muy preparado para este comienzo del torneo y por ese pase a los Juegos Olímpicos y al Mundial. El profesor también hace una buena unión con nosotros y ya estamos preparados”, indicó Liceaga.

El arquero coincidió con Alex Diego sobre la importancia de jugar en territorio mexicano. “Jugar en casa te da ese impulso y esa motivación. Juegas con tu gente, en tu país”, comentó el guardameta.

Liceaga también invitó a la afición a acudir al estadio para acompañar a la selección durante el torneo y conocer el trabajo realizado por esta generación. “Que venga la gente para que nos anime, para que vea cómo está el nivel aquí en México y por ese campeonato”, concluyó.

México comenzará su recorrido frente a Antigua y Barbuda con el objetivo de avanzar en la competencia y mantenerse en la disputa por los boletos internacionales. El encuentro en Puebla será la primera prueba para un plantel que llega después de un proceso de preparación de un año.

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