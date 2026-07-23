Rafael Márquez ya tiene definida su primera gira al frente de la selección mexicana

El debut de Márquez será el próximo 26 de septiembre en Baltimore, donde el Tricolor disputará el primero de sus compromisos correspondientes a la Fecha FIFA

Rafa Márquez ya tiene definido sus primeros partidos con México | Imago 7

Antes de que el balón comience a rodar, la era de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana ya tiene definido su primer recorrido. La Federación Mexicana de Fútbol delineó la primera gira internacional del nuevo entrenador, una serie de cuatro encuentros que marcarán el inicio de un proceso con la mirada puesta en construir una nueva identidad para el representativo nacional.

El debut de Márquez como seleccionador será el próximo 26 de septiembre en Baltimore, donde el Tricolor disputará el primero de sus compromisos correspondientes a la Fecha FIFA. Será el punto de partida de un proyecto que genera expectativas tanto por el legado del excapitán mexicano como por el desafío de tomar las riendas de un equipo que dejó un buen sabor de boca en la Copa del Mundo.

Tres días después, el conjunto nacional se trasladará a Nueva York para disputar su segundo compromiso, programado para el 29 de septiembre en el Red Bull Arena. La ciudad, que suele ser uno de los escenarios habituales de la selección mexicana debido a la numerosa comunidad de aficionados, volverá a convertirse en un punto de encuentro entre el Tricolor y su público.

La gira continuará en octubre con una escala en Phoenix, Arizona. El 3 de octubre, México afrontará su tercer partido en un escenario marcado por las altas temperaturas del desierto, en una nueva prueba dentro de una concentración que también exigirá desplazamientos constantes y adaptación a diferentes condiciones.

El recorrido concluirá el 6 de octubre en Pasadena, California, donde el Tricolor disputará el último encuentro de esta primera ventana internacional bajo la dirección de Rafael Márquez. Será el cierre de una gira que se desarrollará por completo en territorio estadounidense, un mercado estratégico para la selección mexicana y un escenario habitual para sus compromisos internacionales.

Más allá de los resultados, estos cuatro partidos representarán el primer contacto de Rafael Márquez con su grupo de futbolistas durante una Fecha FIFA. También serán la primera oportunidad para que el técnico plasme sobre el terreno de juego sus ideas y su propuesta futbolística, luego de una etapa en los banquillos que ahora lo lleva a asumir el mayor reto de su carrera como entrenador.

La nueva etapa del Tricolor comenzará con cuatro escalas, un proyecto renovado y la expectativa de construir el siguiente capítulo en la historia de la selección mexicana. Para Rafael Márquez, el camino al frente del equipo nacional tendrá su primer examen el 26 de septiembre en Baltimore.

Te puede interesar: