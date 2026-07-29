Dos históricos de la Serie A van por Santiago Giménez
El delantero mexicano vive horas decisivas en San Siro. Su continuidad está en duda y el mercado de la Serie A ya comenzó a moverse por el atacante mexicano
El futuro de Santiago Giménez podría cambiar antes de que cierre el mercado de fichajes, pues tras una etapa con poca participación en el AC Milan y quedar fuera de la pretemporada del conjunto rossonero, el delantero mexicano comenzó a despertar interés en otros clubes de la Serie A. Además, la llegada de nuevos atacantes elevó la competencia interna y redujo sus opciones de pelear por un lugar en el once titular. Nota completa, aquí.