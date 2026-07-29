Dos históricos de la Serie A van por Santiago Giménez

El delantero mexicano vive horas decisivas en San Siro. Su continuidad está en duda y el mercado de la Serie A ya comenzó a moverse por el atacante mexicano

Santiago Giménez podría tener nuevo destino | Imago7

El futuro de Santiago Giménez podría cambiar antes de que cierre el mercado de fichajes, pues tras una etapa con poca participación en el AC Milan y quedar fuera de la pretemporada del conjunto rossonero, el delantero mexicano comenzó a despertar interés en otros clubes de la Serie A. Además, la llegada de nuevos atacantes elevó la competencia interna y redujo sus opciones de pelear por un lugar en el once titular. Nota completa, aquí.