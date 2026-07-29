Caracas vs Independiente Santa Fe, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana

Los dirigidos por Pablo Repetto llegan a este partido tras lograr la ventaja en El Campín, paso que los acerca a la siguiente ronda.

¿Dónde ver el partido entre Caracas vs Santa Fe por la Copa Sudamericana?

Tras haber obtenido la ventaja en el partido de ida, Independiente Santa Fe busca sellar su clasificación a los octavos de final de Copa Sudamericana ante Caracas, esto en la vuelta en suelo venezolano. El equipo que logre avanzar enfrentará a River Plate en esa instancia del certamen.

Horario y dónde ver el Caracas vs Independiente Santa Fe de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

El partido entre el cuadro venezolano y el colombiano será este jueves 30 de julio, a partir de las 7:30 p.m. El Estadio Metropolitano de Cabudare, en Barquisimeto, es el escenario donde se disputará el juego. Por otra parte, la transmisión del cotejo será exclusiva de DirecTv y de su plataforma online DGO.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Caracas vs Independiente Santa Fe

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Jesús Quintero, Francisco La Mantia, Jesús Yendis; Christian Laratonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández y Sebastián González. D.T.: Henry Melendez.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibellton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

Antecedentes y últimos resultados del Caracas vs Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana

El más reciente enfrentamiento entre estos equipos fue el juego de ida la pasada semana, partido que ganó Santa Fe por 2-0. En 2010 también se enfrentaron por la segunda ronda del torneo del formato antiguo. Los ‘Cardenales ganaron en casa 2-1 y en la vuelta quedó 0-0, avanzando así de ronda.

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del Caracas vs Independiente Santa Fe según la IA?

Para Gemini, la inteligencia artificial de Google, Santa Fe tiene mayores posibilidades de avanzar a pesar de jugar fuera de casa. El análisis de esta IA es que el ‘León’ jugará con la ventaja obtenida a favor, obligando al rival a proponer y a manejar esa presión en contra. Visualiza a un equipo venezolano con líneas adelantadas, mientas que al colombiano esperando en bloque medio y queriendo hacer daño en contras rápidas.

Gemini da como ganador de la llave al elenco ‘Cardenal’ y no solo eso, considera que los dirigidos por Repetto pueden ganar como visitantes. Pronostica un duelo con menos de 1.5 goles, sin que ambos equipos marquen.

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