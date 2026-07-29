El mejor legionario de la actualidad: Darwin Lom, el auténtico ‘killer’

Seis goles en 10 partidos para su mejor racha.

Darwin Lom sigue en racha (Instagram DLOM)

Darwin Lom atraviesa un gran presente en Bolivia y sigue creciendo como una de las principales figuras de The Strongest. El delantero guatemalteco ha logrado consolidarse en el conjunto paceño gracias a una destacada producción goleadora que lo mantiene entre los máximos artilleros del campeonato boliviano. Con seis goles convertidos en sus últimos 10 partidos, el exatacante de Comunicaciones dejó atrás las dudas de sus primeros meses y hoy atraviesa uno de los mejores momentos desde que llegó al fútbol boliviano.

Su adaptación no fue sencilla. Cuando decidió salir de Guatemala para incorporarse a uno de los clubes más importantes de Bolivia, debía enfrentarse no solo a una nueva liga y a un estilo de juego diferente, sino también a las exigencias físicas de competir habitualmente en ciudades ubicadas a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Durante sus primeras presentaciones le costó encontrar continuidad y el rendimiento esperado tardó en aparecer.

Con el paso de las semanas, la historia cambió por completo. A partir del mes de abril, Lom comenzó a sentirse mucho más cómodo dentro del esquema de The Strongest y esa confianza se tradujo rápidamente en goles. Su crecimiento individual coincidió con la mejora colectiva del equipo, que se instaló entre los protagonistas del torneo y continúa peleando por los primeros lugares de la clasificación.

La racha goleadora

La racha goleadora comenzó el 12 de abril, cuando fue la gran figura del triunfo por 3-2 sobre San Antonio Bulo Bulo gracias a un doblete. Semanas más tarde volvió a marcar en la victoria como visitante frente a Real Oruro y posteriormente se convirtió en el héroe del ajustado triunfo por 1-0 sobre Always Ready al anotar el único gol del encuentro, demostrando su importancia en los momentos decisivos.

Después del receso provocado por la Copa del Mundo, el delantero mantuvo el mismo nivel. En su regreso volvió a hacerse presente en el marcador durante la victoria por 2-1 frente a Oriente Petrolero, confirmando que atraviesa un momento de gran confianza y que se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del conjunto aurinegro.

No todo fue positivo en ese compromiso, ya que una expulsión en los minutos finales lo obligó a cumplir una fecha de suspensión. Su ausencia se hizo notar en el siguiente partido ante San José de Oruro, donde The Strongest no pasó del empate sin goles y dejó escapar puntos importantes en la lucha por el liderato del campeonato. Sin embargo, en su retorno anotó en el empate 1-1 del equipo de visita ante Blooming.

Ahora, Darwin Lom buscará seguir ampliando sus números en los próximos compromisos del torneo boliviano y confirmar el gran presente que atraviesa. Su crecimiento no solo representa una excelente noticia para The Strongest, sino también para la selección de Guatemala, donde continúa siendo una de las principales cartas ofensivas de Luis Fernando Tena de cara a los desafíos internacionales que se aproximan.

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