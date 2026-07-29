Real Betis vs Lyon, en vivo: transmisión del partido amistoso 2026

Sigue en vivo el partido amistoso en la multiplataforma de Claro Sports

El Real Betis choca ante el Olympique de Lyon en un gran duelo europeo de pretempora. El Real Betis y el Olympique de Lyon protagonizan un vibrante choque de preparación rumbo a la temporada 2026. Ambos clubes buscan llegar en óptimas condiciones al arranque de sus torneos locales, por lo que este choque servirá como una prueba exigente para medir el fondo físico y la cohesión de sus planteles. Con futbolistas de gran jerarquía en la cancha, este duelo promete intensidad de principio a fin. Sigue las acciones de este choque internacional completamente en vivo a través de Claro Sports.

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