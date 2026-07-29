¡Chuza doble! Colombia firma oro y plata en bolos con sus tríos femeninos en Santo Domingo 2026

Uno de los conjuntos mantuvo el liderato desde el arranque, mientras que el otro metió una remontada espectacular.

Juliana Franco y Clara Guerrero. – Comité Olímpico Colombiano.

La disciplina de los bolos es una de las que más alegrías le está dando a Colombia en su participación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Revalidando lo que se había hecho en otras categorías durante días anteriores, la delegación cafetera volvió a sumar medallas. Esta vez, los tríos femeninos permitieron un oro y una plata para el país sudamericano.

El equipo conformado por Juliana Franco, Clara Guerrero y María José Rodríguez mostró las mejores condiciones desde los primeros lanzamientos y logró mantenerse arriba durante las seis rondas del evento disputado en la Plaza Bolera de la capital dominicana. Salvo un 198, todos los intentos de las cafeteras mencionadas estuvieron por encima de 200 y el consolidado para la presea dorada quedó en 4.077.

Juliana Franco

Lanzamiento Puntaje 1 224 2 213 3 224 4 203 5 234 6 259 Clara Guerrero

Lanzamiento Puntaje 1 227 2 279 3 203 4 247 5 228 6 227 María José Rodríguez

Lanzamiento Puntaje 1 254 2 233 3 198 4 204 5 216 6 204

La medalla de plata fue para el conjunto de las también colombianas Sara Duque, Laura Plazas y Juliana Botero. El caso de ellas fue particular, pues tuvieron un arranque bien irregular que las mantenía relegadas de las posiciones de privilegio. No obstante, vino una remontada espectacular que las dejó a tan solo 87 puntos de la primera casilla, firmando puntaje total de 3.990.

El podio de la competencia fue completado por el bronce de uno de los tríos de México, gracias a lo hecho por Tannya López, Paola Limón e Iliana Lomeli. Su participación quedó con 3.950, a 127 unidades del primer lugar. Un caso extraño fue para uno de los equipos de El Salvador, que tuvo registrando puntaje a una sola representante con Laura Tonón de Antelo y quedando, evidentemente, última.

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