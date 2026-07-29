FIFA Forward Enterprise EN VIVO: última hora y reacciones del polémico plan comercial de Gianni Infantino que divide al fútbol mundial

La FIFA presentó una nueva estructura comercial con miles de millones de dólares en juego, pero el plan generó preocupación entre organismos que piden mayor claridad antes de su aprobación

Infantino enciende el mundo del fútbol | REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Gianni Infantino enfrenta una nueva tormenta al frente de la FIFA. La presentación de FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que busca transformar el modelo financiero del organismo, provocó una reacción inmediata entre varias instituciones que advierten sobre posibles riesgos para la gobernanza del fútbol mundial.

El proyecto contempla una inversión superior a los 10 mil millones de dólares y plantea una mayor participación del capital privado en las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA. Sin embargo, la propuesta generó críticas de distintas federaciones y confederaciones, que cuestionan la falta de transparencia y consulta antes del anuncio.

Sigue aquí las principales reacciones del fútbol internacional:

FIFA Forward Enterprise EN VIVO: minuto a minuto de las reacciones

La Unión de Clubes Europeos de Futbol (UEC) manifestó su preocupación por el rumbo que podría tomar el proyecto y defendió el valor histórico de la Copa del Mundo.

“El Mundial no es un activo comercial cualquiera. Es una institución deportiva mundial construida a lo largo de generaciones gracias a la contribución colectiva de todo el ecosistema del fútbol”, señaló el organismo, que representa a más de 150 clubes profesionales de Europa.

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Joseph Blatter critica la relación entre Gianni Infantino y Donald Trump

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, también se pronunció sobre el proyecto y cuestionó la cercanía entre el actual presidente del organismo y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Blatter aseguró que la relación entre ambos dirigentes “ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol”, al considerar que existe una mezcla entre intereses políticos y económicos.

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Javier Tebas acusa falta de transparencia en el manejo de la FIFA

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lanzó críticas contra Gianni Infantino y la forma en la que se ha presentado FIFA Forward Enterprise.

El dirigente español señaló que “Infantino no es la solución a la gobernanza de la FIFA por mezclar política, dinero y poder sin transparencia”, cuestionando el rumbo que podría tomar el organismo internacional.

Glenn Micallef pide proteger la esencia del fútbol

El comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, expresó su rechazo al proyecto y pidió evitar que el fútbol sea tratado únicamente como un negocio.

A través de sus redes sociales, aseguró que “esto no es béisbol” y pidió que se proteja la identidad del deporte frente a una mayor influencia del capital privado.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, expresa dudas

El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, reconoció que no cuenta con información suficiente sobre la iniciativa y señaló que el proyecto genera varias interrogantes.

El dirigente francés cuestionó que las federaciones no hayan participado en la elaboración de una propuesta que podría modificar la estructura económica del fútbol internacional.

La Federación Inglesa muestra preocupación por la gobernanza

La FA de Inglaterra también se sumó a las críticas y expresó preocupación por la falta de detalles sobre el funcionamiento de FIFA Forward Enterprise.

El organismo británico pidió mayor claridad sobre el proyecto y destacó la importancia de mantener procesos transparentes dentro de las instituciones que manejan el fútbol mundial.

La AFC exige transparencia y mayor consulta

La Confederación Asiática de Futbol (AFC) cuestionó la manera en la que fue presentado el proyecto.

El organismo señaló que una iniciativa de la magnitud de crear una filial para comercializar eventos de la FIFA debe estar basada en principios de buena gobernanza, transparencia y una consulta amplia con las partes involucradas.

La Concacaf manifestó su sorpresa por la forma en la que tuvo conocimiento de FIFA Forward Enterprise.

La confederación aseguró que recibió información del proyecto únicamente a través de reportes periodísticos y posteriormente mediante un comunicado de la FIFA, por lo que pidió mayor comunicación con las asociaciones miembro.

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La UEFA fue uno de los primeros organismos en reaccionar y advirtió que la FIFA podría estar cruzando una línea que no debería superar.

“Ninguno de nosotros es propietario del futbol. No le corresponde a la FIFA venderlo”, expresó el organismo europeo, que cuestionó la posibilidad de abrir los grandes eventos del fútbol internacional a inversionistas privados.

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La FIFA presenta oficialmente FIFA Forward Enterprise

La FIFA anunció la creación de FIFA Forward Enterprise, una nueva filial bajo control del organismo que tendría como objetivo concentrar operaciones comerciales y de eventos.

Según la FIFA, el proyecto busca aumentar la inversión destinada al desarrollo del fútbol y elevar los recursos disponibles para sus 211 asociaciones miembro.

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FIFA plantea aumentar la inversión a más de 10 mil millones de dólares

Como parte de la iniciativa, el organismo internacional propuso ampliar los fondos destinados a sus programas de desarrollo.

La propuesta contempla una financiación excepcional de aproximadamente 20 millones de dólares por asociación para proyectos especiales del programa FIFA Fast-Forward, además de otros 20 millones dentro del programa Forward para el periodo 2027-2030.

FIFA Forward Enterprise revive una polémica de 2018

La nueva propuesta recordó un proyecto similar impulsado por Gianni Infantino en 2018, cuando la FIFA buscó una inversión cercana a los 25 mil millones de dólares junto con el fondo japonés SoftBank y otros inversionistas.

Aquella iniciativa contemplaba nuevas competiciones, incluido un Mundial de Clubes ampliado, pero fue descartada después de la oposición de UEFA y las principales ligas europeas.

La FIFA mantiene su defensa del proyecto

Pese a las críticas, la FIFA sostiene que FIFA Forward Enterprise tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del futbol mundial y aumentar los recursos para sus federaciones.

El organismo explicó que la iniciativa todavía debe pasar por los procesos de aprobación correspondientes y que cualquier avance dependerá de la decisión de sus asociaciones miembro.

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