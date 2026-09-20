¿Y si nuestros miedos llevaran nuestro nombre? Hugo Roca Joglar presenta ‘Seis dardos’

Hugo Roca Joglar presenta ‘Seis dardos’, novela donde el fútbol sirve para explorar los miedos y la identidad a través del peculiar equipo Santa Realidad F.C.

Hugo Roca Joglar presenta ‘Seis dardos’ | Gatopardo

El escritor y periodista mexicano Hugo Roca Joglar presentó ‘Seis dardos’, su nueva novela publicada por Dharma Books, una historia que utiliza el fútbol para abordar los miedos, la identidad y aquello que las personas intentan ocultar. La obra parte de la creación de la Santa Realidad F.C., un equipo cuyos jugadores llevan impresos sus temores en las camisetas en lugar de sus apellidos. Roca Joglar explicó que la idea surgió de una experiencia real con amigos, cuando formaron un equipo y decidieron colocar sus miedos en las playeras como una forma de hacerlas “pesar” ante los rivales. LEE LA NOTA COMPLETA