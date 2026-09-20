Fortaleza vs Junior, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

Los ‘Amix’ y el ‘Tiburón’ abren la jornada dominical en el Estadio Metropolitano de Techo.

Fortaleza vs Junior, en vivo | Claro Sports

De nuevo, el fútbol de los domingos acapara miradas en el desarrollo de la fecha 11 de la Liga BetPlay. Fortaleza y Junior serán los encargados del primer turno, en aras de confirmar si se estira la crisis del ‘Tiburón’ o por fin sumará su primer triunfo en el campeonato. Se trata de un duelo de necesitados en la parte baja de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Fortaleza vs Junior y dónde ver en vivo hoy 20 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la jornada 11, tendrá su pitazo inicial este domingo a partir de las 2:00 de la tarde (hora COL) en el Metropolitano de Techo con el arbitraje de Ferney Ossa. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el compromiso.

Alineaciones Fortaleza vs Junior: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Jéferson Medina, Yesid Díaz, Andrés Copete; Santiago Vivas, Leonardo Pico; Sebastián Navarro, Mariano Vásquez, Jhon Solís y Sebastián Herrera. DT: Diego Arias.

Así forma Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Pablo Ortiz, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Fabián Ángel; Déiber Caicedo, Bryan Castrillón; Teófilo Gutiérrez y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Viera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

El juego está más parejo de lo que se pensaría normalmente, en especial por la situación grave del Junior. El bicampeón no levanta cabeza, afrontando una racha complicada por su vulnerabilidad en el fondo. Por su parte, Fortaleza lleva demasiados empates.

No sería descabellado un empate entre ambos equipos, viéndose muy probable por las dificultades defensivas. Será un partido crucial que marque un punto de inflexión.

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