Posibles alineaciones de Fortaleza vs Junior por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El choque en Bogotá plantea muchas necesidades para ambos conjuntos, lo cual los obliga a salir en modo ofensivo.
Continúa la jornada 11 en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y es momento de un duelo con muchas necesidades por parte de sus protagonistas. Fortaleza no ha tenido un buen arranque y querrá hacer valer su condición de local en la altura de Bogotá. Por su parte, Junior todavía no ha ganado en el campeonato y las opciones de clasificar a cuadrangulares se le agotan.
Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Andrés Copete; Santiago Vivas, Leonardo Pico, Sebastián Navarro; Mariano Vázquez, Julio Sinisterra y Jhonier Blanco. D.T.: Diego Arias.
Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Cristian Barrios, Jesús Rivas, Juan Ríos, Jánnenson Sarmiento; Guillermo Paiva y Bryan Castrillón. D.T.: Sebastián Viera.
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¿Cómo y dónde ver Fortaleza vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El juego se realizará en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá a las 2:00 p.m. de este domingo. Dimayor ya confirmó que la transmisión será por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. También será posible acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Fortaleza
- 11.09.2026 | Jaguares 2-2 Fortaleza.
- 05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza.
- 01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.
- 26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza.
- 23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional.
Últimos cinco partidos de Junior
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- 12.09.2026 | Alianza 1-0 Junior.
- 05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares.
- 29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.
- 26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior.
- 23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.