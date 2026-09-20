AC Milan vs Lecce en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 5

¿A qué hora inicia el AC Milan vs Lecce hoy 20 de septiembre de 2026?

AC Milan y US Lecce se miden este domingo 20 de septiembre en San Siro, en un partido de contrastes por la Jornada 5 de la Serie A. El conjunto rossonero, sexto con ocho puntos, necesita recuperar regularidad después de tres partidos oficiales sin victoria, incluido el 0-2 ante Benfica en su estreno en la Europa League. El equipo de Ruben Amorim todavía muestra problemas de contundencia y ha desperdiciado 11 ocasiones claras en el campeonato, mientras que su defensa tampoco atraviesa su mejor momento, con cuatro goles recibidos y tres encuentros consecutivos sin dejar su portería en cero. Con la obligación de pelear por el Scudetto y regresar a la Champions League, el Milan no puede permitirse otro tropiezo en casa.

Del otro lado, el Lecce llega con seis puntos y una dosis extra de confianza tras vencer 3-2 al Monza, aunque su principal objetivo pasa por asegurar la permanencia en la máxima categoría. El conjunto salentino suma cinco goles en el torneo y apuesta por las transiciones rápidas, pero ha concedido siete tantos. Además, el historial favorece de forma contundente al Milan, que ganó los últimos cinco enfrentamientos entre ambos por Serie A y no pierde ante el Lecce desde abril de 2006. Christian Pulisic y Luka Modric aparecen como las principales cartas del local, mientras que Lassana Coulibaly e Ivan Ilic buscarán generar peligro para la visita, en un partido bajo la conducción arbitral de Federico La Penna.

México: 12:45 horas.

Centroamérica: 12:45 horas.

Estados Unidos: 14:45 ET, 11:45 PT.

Colombia: 13:45 horas.

Argentina: 15:45 horas.