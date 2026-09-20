AC Milan vs Lecce en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 5
El Milan recibe al Lecce en el Estadio San Siro, partido que el combinado rossoneri buscará aprovechar antes de que se le escapen los primeros lugares
Alineaciones probables del AC Milan vs Lecce para la jornada 5, al momento
Ruben Amorim podría mantener el 3-4-2-1 al frente del AC Milan, un sistema que encaja con la tendencia de esta temporada en la Serie A, donde varios equipos han apostado por una línea de tres defensores. El técnico portugués buscará conservar el equilibrio entre la salida desde el fondo y el peso ofensivo, con dos mediapuntas detrás del delantero para generar superioridad cerca del área del Lecce.
En San Siro, sin embargo, se perfila un choque de propuestas tácticas. Eusebio Di Francesco podría responder con un clásico 4-3-3 para fortalecer la estructura del Lecce y contener las variantes ofensivas del conjunto rossonero. La amplitud de los extremos y el trabajo de los tres mediocampistas serán claves para reducir los espacios del Milan y aprovechar las transiciones cuando el equipo salentino recupere el balón.
AC Milan: Mike Maignan, Mario Gila, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Samuel Chukwueze, Luka Modric, Yunus Musah, Diego Moreira, Adrien Rabiot, Christian Pulisic y Gonçalo Ramos.
Lecce: Wladimiro Falcone, Danilo Veiga, Jamil Siebert, Tiago Gabriel, Antonino Gallo, Lassana Coulibaly, Ivan Ilić, Youssef Maleh, Konan N’Dri, Nikola Stulic y Joel Monteiro.
¿A qué hora inicia el AC Milan vs Lecce hoy 20 de septiembre de 2026?
AC Milan y US Lecce se miden este domingo 20 de septiembre en San Siro, en un partido de contrastes por la Jornada 5 de la Serie A. El conjunto rossonero, sexto con ocho puntos, necesita recuperar regularidad después de tres partidos oficiales sin victoria, incluido el 0-2 ante Benfica en su estreno en la Europa League. El equipo de Ruben Amorim todavía muestra problemas de contundencia y ha desperdiciado 11 ocasiones claras en el campeonato, mientras que su defensa tampoco atraviesa su mejor momento, con cuatro goles recibidos y tres encuentros consecutivos sin dejar su portería en cero. Con la obligación de pelear por el Scudetto y regresar a la Champions League, el Milan no puede permitirse otro tropiezo en casa.
Del otro lado, el Lecce llega con seis puntos y una dosis extra de confianza tras vencer 3-2 al Monza, aunque su principal objetivo pasa por asegurar la permanencia en la máxima categoría. El conjunto salentino suma cinco goles en el torneo y apuesta por las transiciones rápidas, pero ha concedido siete tantos. Además, el historial favorece de forma contundente al Milan, que ganó los últimos cinco enfrentamientos entre ambos por Serie A y no pierde ante el Lecce desde abril de 2006. Christian Pulisic y Luka Modric aparecen como las principales cartas del local, mientras que Lassana Coulibaly e Ivan Ilic buscarán generar peligro para la visita, en un partido bajo la conducción arbitral de Federico La Penna.
México: 12:45 horas.
Centroamérica: 12:45 horas.
Estados Unidos: 14:45 ET, 11:45 PT.
Colombia: 13:45 horas.
Argentina: 15:45 horas.
¿Dónde ver el AC Milan vs Lecce en vivo? Canales de TV y streaming online
San Siro se prepara para el cierre de la jornada 5 de la Serie A con un partido en el que el AC Milan y el Lecce llegan con la mira puesta en la parte alta de la clasificación. Los Rossoneri quieren hacer pesar su localía para mantenerse entre los protagonistas del campeonato, mientras el conjunto de los Lupi busca dar un golpe que le permita dejar atrás la zona media y comenzar a mirar hacia los puestos europeos. Tres puntos pueden cambiar el panorama de ambos equipos en una liga donde cada jornada aprieta la clasificación.
No te pierdas ningún detalle del AC Milan vs Lecce a través del minuto a minuto de Claro Sports. Sigue las acciones más importantes desde San Siro, las estadísticas, los momentos clave y todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha con información y comentarios al instante.
México: ESPN y Disney+.
Centroamérica: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, Peacock, Telemundo y CBS Sports.
Colombia: ESPN y Disney+.
Argentina: ESPN y Disney+.