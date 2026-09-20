Cholo Simeone lanza una indirecta a Mourinho tras el derbi de Madrid: “Necesitamos tener cuidado con lo que decimos”

El Atlético de Madrid venció al Real Madrid con un 2-1 que provocó las críticas de Mourinho por el arbitraje en el partido en el Estadio Metropolitano

Cholo Simeone prefiere no hablar del arbitraje | Reuters

Fiel a su estilo, José Mourinho encendió la sala de prensa para hablar del arbitraje después de la victoria del Atlético de Madrid frente al Real Madrid por 2-1 en el Estadio Metropolitano. Sin embargo, Diego Pablo Simeone decidió evadir la polémica propuesta por su colega con una indirecta en la que exigió respeto.

El Cholo Simeone se presentó en conferencia de prensa para dar sus impresiones tras la victoria de los Colchoneros, que encendió el Estadio Metropolitano en el derbi de Madrid. Los tres puntos dejaron al equipo como sublíder y significaron un golpe importante en LaLiga.

Previamente, José Mourinho no se guardó nada tras la derrota del Real Madrid y señaló al arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias como uno de los factores determinantes del encuentro. El técnico mostró ante los medios una hoja con las imágenes de las entradas de Sergio Romero sobre Jude Bellingham y de Kang-in Lee sobre Federico Valverde, acciones que, a su juicio, merecieron tarjeta roja. El técnico lusitano sostuvo que el conjunto merengue habría afrontado un escenario completamente distinto con nueve jugadores del Atlético de Madrid sobre el campo. El entrenador también cuestionó la actuación del VAR, a cargo de Alejandro Trujillo, por no llamar al árbitro para revisar ninguna de las dos jugadas.

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“Somos respetuosos con todo lo que opinan los demás. Estamos en un lugar privilegiado como entrenadores. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Hay que respetar a los otros, al árbitro, a los compañeros de trabajo. Perdemos todos. Cuando uno sale de esa línea de respeto, por más que te llames Mourinho, Simeone, Flick, Pellegrini… No hay que pasar la línea”, declaró Cholo Simeone tras las palabras de su rival frente a los medios de comunicación.

El Atlético de Madrid aprovechó la localía en el Estadio Metropolitano y dejó al Real Madrid en una situación complicada en LaLiga, después de imponerse en un derbi que cambió por completo tras la expulsión de Dean Huijsen al minuto 52. Alejandro Grimaldo abrió el camino desde el punto penal y Jonathan David amplió la ventaja. Antonio Rüdiger recortó distancias al minuto 89, pero el Atlético de Madrid resistió el empuje final y aseguró tres puntos que lo colocan como sublíder de LaLiga con 16 unidades, una más que el Real Madrid, ahora tercero de la clasificación.

“Controlamos bien el juego en la primera parte, en la que no hubo ocasiones de gol. Hay jugadas que rompen los partidos y esa fue la de Giuliano en el penal. Con uno más aprovechamos situaciones en las que les podíamos hacer daño. Ahí llegó el gol de Jonathan David y luego ellos recortaron con uno de sus peligros. Son pasajes del partido. A veces te favorecen y a veces no. El respeto de los árbitros no se puede perder. No vale todo por mucho que te llames Mourinho”, indicó previamente el Cholo Simeone en una charla con DAZN.

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