Códigos de Free Fire hoy 14 de marzo: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?

Estos códigos se renuevan casi a diario y solo funcionan por un tiempo limitado o hasta que se agoten todos los usos

Códigos Free Fire hoy 14 de marzo 2026 | Facebook: Garena Free Fire

Los jugadores de Free Fire siempre están atentos a los códigos diarios que permiten desbloquear recompensas gratuitas dentro del juego. Este sábado 14 de marzo de 2026 no es la excepción, ya que Garena suele liberar combinaciones especiales que otorgan skins, diamantes, cajas de botín, personajes o tickets sin necesidad de gastar dinero.

Estos códigos promocionales se publican por tiempo limitado, por lo que es importante canjearlos lo antes posible antes de que caduquen o alcancen el límite de uso. A continuación, te mostramos los códigos activos de hoy y el proceso correcto para reclamarlos en tu cuenta.

Estos son los códigos de Free Fire hoy sábado 14 de marzo de 2026

A continuación te compartimos algunos de los códigos de Free Fire disponibles hoy, los cuales pueden otorgar recompensas cosméticas, skins o artículos dentro del juego:

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XK2D-PQ9A-7YTR

HFNS-J6W7-PLK3

FFDM-8K2Q-LP7X

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Recuerda que cada código suele tener 12 caracteres combinando letras y números, y solo puede utilizarse una vez por cuenta. Además, algunos funcionan únicamente en regiones específicas o durante eventos especiales.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?

Canjear los códigos de Free Fire es un proceso sencillo y solo toma unos minutos. Para hacerlo correctamente, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de recompensas de Free Fire. Inicia sesión con tu cuenta vinculada (Facebook, Google, Apple, VK o Huawei). Introduce el código de 12 caracteres en el campo de canje. Presiona el botón de confirmar para validar el código. Revisa tu bandeja de recompensas dentro del juego para recibir los premios.

Las recompensas pueden tardar algunos minutos en aparecer, pero normalmente se envían directamente al buzón del juego. En caso de recibir diamantes o skins, estos se añadirán automáticamente a tu inventario.

¿Ya caducaron los códigos Free Fire? Aquí te decimos por qué

Muchos jugadores intentan canjear códigos y reciben un mensaje de error, lo cual suele ocurrir por varias razones comunes:

El código ya expiró porque tenía tiempo limitado.

Se alcanzó el número máximo de canjes permitido.

El código solo era válido para una región específica.

Se ingresó incorrectamente la combinación de letras y números.

Por eso se recomienda canjear los códigos lo más rápido posible después de su publicación, ya que algunos solo duran unas horas activos. Además, Garena suele liberar nuevas combinaciones durante eventos, colaboraciones o actualizaciones del juego, por lo que vale la pena revisar diariamente para no perder recompensas gratuitas.

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