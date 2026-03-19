Toluca vs San Diego FC en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

Escarlatas y los de la MLS se ven las caras este miércoles 18 de marzo de 2026 en el Estadio Nemesio Diez por el partido de vuelta de los octavos de final

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¿A qué hora juegan Toluca vs San Diego FC hoy 18 de marzo en la Concacaf Champions Cup?

Toluca y San Diego FC se medirán este miércoles 18 de marzo de 2026 en el Estadio Nemesio Diez, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

El encuentro dará inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en México a través de la plataforma FOX One. Este duelo será clave, ya que definirá a uno de los equipos que avanzará a los cuartos de final del torneo continental.

Alineaciones del Toluca vs San Diego FC, al momento

Estas son las alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos para este encuentor de vuelta:

Toluca: Luis García, Federico Pereira, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Santiago Simón, Helinho, Jesús Gallardo, Jesús Angulo, Jorge Díaz, Paulinho

San Diego: Duran Ferree, Ian Pilcher, Christopher McVey, Luca Bombino, Oscar Verhoeven, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Onni Valakari, Lewis Morgan, Amahl Pellegrino, Anders Dreyer

Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions

En las eliminatorias a doble partido de la Concacaf Champions Cup, como los octavos de final, los criterios de desempate cuando una serie termina empatada en el marcador global tras los dos juegos son los siguientes:

El primer criterio para decidir qué equipo avanza es el número de goles anotados como visitante durante los dos partidos. El equipo que haya marcado más goles fuera de casa se clasifica si el global está igualado.

durante los dos partidos. El equipo que haya marcado más goles fuera de casa se clasifica si el global está igualado. Si el empate persiste tras aplicar el criterio de goles de visitante, generalmente se procede a jugar tiempos extra en el partido de vuelta, consistentes en dos periodos de 15 minutos cada uno.

tras aplicar el criterio de goles de visitante, generalmente se procede a jugar en el partido de vuelta, consistentes en dos periodos de 15 minutos cada uno. Tras el tiempo extra, si el marcador sigue empatado, la serie se decide mediante una tanda de penales.

Estos criterios se aplican en las fases de eliminación directa como primera ronda, octavos de final, cuartos y semifinales, mientras que la final se disputa a partido único y, en caso de empate, también puede definirse con prórroga y penales según el reglamento general

¡Bienvenidos al Toluca vs San Diego FC!

Toluca y San Diego FC se ven las caras este miércoles 18 de marzo de 2026 en el Estadio Nemesio Diez por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026. Este cuenta únicamente con un antecedente directo: el partido de ida de estos octavos de final, que finalizó con victoria 3-2 para el equipo estadounidense. Este resultado otorgó a San Diego FC la ventaja para llegar al Nemesio Diez con presión sobre el conjunto mexicano de cara al partido de vuelta.

Fuera de este cruce, San Diego FC ha enfrentado en los últimos años a varios clubes de Liga MX en competencias regionales, mostrando un balance equilibrado frente a rivales mexicanos, con tres victorias y tres derrotas. Entre sus triunfos destacan encuentros ante Mazatlán y Pumas, mientras que sus derrotas incluyen enfrentamientos frente a Pachuca, Tigres y el propio Pumas en su única visita a territorio mexicano.

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