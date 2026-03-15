Concachampions 2026 en vivo: calendario, horarios y resultados de la vuelta de los octavos de final

Cruz Azul recibe a Monterrey, mientras que América, Toluca y Tigres le harán los honores a equipos de la MLS

Concachampions: Octavos de final vuelta. | Imago 7 e IMAGN IMAGES via Reuters

La Concacaf Champions Cup 2026 está en una etapa decisiva con los partidos de vuelta de los octavos de final, una serie de encuentros que definirán a los ocho equipos que seguirán en la lucha por el título continental. Los clubes de México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe buscarán aprovechar su condición de local para confirmar su pase o intentar alguna remontada en el marcador para asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.

Entre los duelos más esperados destacan el enfrentamiento entre el actual campeón Cruz Azul ante Monterrey, además de los respectivos compromisos de América, Toluca y Tigres, que buscan mantenerse con vida en el evento ante rivales de la MLS de Estados Unidos. También sobresalen eliminatorias como Inter Miami frente a Nashville SC y el cruce del noroeste entre Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps, en el que los primeros parecen tener sellada la eliminatoria.

Los partidos de vuelta también incluyen los cruces entre Alajuelense y LAFC, además del choque entre Mount Pleasant y LA Galaxy, en una fase donde cualquier error puede marcar la diferencia. Al finalizar estos partidos se conocerá a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final de la Concachampions 2026, donde el torneo comenzará a perfilar a los principales candidatos al campeonato.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?

Los octavos de final están programados para disputarse del 10 al 12 de marzo en sus duelos de ida, mientras que los encuentros de vuelta se llevarán a cabo esta semana, del 17 al 19 de marzo.

Partidos de ida

Martes 10 de marzo

Philadelphia Unión 0-1 América | CRÓNICA

Monterrey 2-3 Cruz Azul | CRÓNICA

LAFC 1-1 Alajuelense | CRÓNICA

Miércoles 11 de marzo

Nashville SC 0-0 Inter Miami | CRÓNICA

LA Galaxy 3-0 Mount Pleasant

San Diego FC 3-2 Toluca | CRÓNICA

Jueves 12 de marzo

FC Cincinnati 3-0 Tigres | CRÓNICA

Vancouver Whitecaps 0-3 Seattle Sounders

Partidos de vuelta

Martes 17 de marzo

Alajuelense vs LAFC | Estadio Alejandro Morera Soto | 19:00 horas

Cruz Azul vs Monterrey | Estadio Cuauhtémoc | 21:00 horas

Miércoles 18 de marzo

Inter Miami vs Nashville SC | Inter Miami Stadium | 17:00 horas

América vs Philadelphia Unión | Estadio Ciudad de los Deportes | 19:00 horas

Toluca vs San Diego FC | Estadio Nemesio Diez | 21:00 horas

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | ONE Spokane Stadium | 21:00 horas

Jueves 19 de marzo

Mount Pleasant vs LA Galaxy | National Stadium | 17:00 horas

Tigres vs FC Cincinnati | Estadio Universitario | 19:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

¿Quién transmite en vivo la Concachampions 2026 y dónde ver por TV y online?

La Concacaf Champions Cup 2026 puede verse en vivo mediante las plataformas oficiales que cuentan con derechos de transmisión en México y Latinoamérica. En México, los encuentros se transmiten a través de FOX Sports y del servicio digital FOX One, además de algunas plataformas de streaming autorizadas que ofrecen la señal en línea. Para conocer el canal exacto y el horario de cada partido, se recomienda consultar la programación oficial de cada jornada.

Formato y reglas clave de la Concacaf Champions Cup 2026

La fase de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 se juega a dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. El equipo que obtenga el mejor marcador global tras ambos encuentros avanzará a la siguiente ronda del torneo. Si el resultado termina igualado en el global, el primer criterio de desempate será el número de goles anotados como visitante durante el tiempo reglamentario.

Si la igualdad se mantiene después de aplicar esta regla, el partido de vuelta se extenderá a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Entre el final de los 90 minutos y el inicio de la prórroga se realizará un descanso de cinco minutos, periodo en el que los jugadores permanecerán en el terreno de juego o en el área técnica según lo determine el árbitro. En caso de que el empate continúe después del tiempo extra, el equipo que avanzará a la siguiente fase se decidirá mediante una tanda de penales, de acuerdo con el reglamento oficial del torneo.

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