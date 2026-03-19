México se prepara para marcar historia: Aguirre perfila su lista para enfrentar a Europa

México enfrentará a Portugal y Bélgica en Fecha FIFA. Aguirre podría convocar a Fidalgo en el regreso del Tri al Estadio Azteca

Javier Aguirre ya tendría la lista para la Fecha FIFA de marzo. Imago 7

En un momento clave para la selección mexicana, Javier Aguirre se prepara para definir la convocatoria que enfrentará a México ante las selecciones de Portugal y Bélgica, dos de los rivales europeos más exigentes. Este llamado adquiere un significado especial, ya que el partido frente a Portugal, programado para el 28 de marzo, marcará la reinauguración del histórico Estadio Azteca, la icónica casa del Tricolor y sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras este encuentro, el equipo viajará a Chicago para medirse a Bélgica en el Soldier Field, otro escenario de peso internacional. A diferencia de convocatorias recientes, esta Fecha FIFA permitirá que Aguirre cuente con futbolistas que militan en clubes europeos, lo que amplía de manera significativa la experiencia y el nivel competitivo del equipo.

Esta también será la primera oportunidad para que Javier Aguirre pueda contar con Álvaro Fidalgo, futbolista español naturalizado mexicano, quien actualmente milita en el Betis de Sevilla. Será en esta Fecha FIFA de marzo cuando el técnico pueda convocar al ‘Maguito’, en caso de considerarlo, para enfrentar a lusitanos y belgas.

Entre los posibles convocados destacan jugadores con trayectoria internacional y jóvenes promesas:

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (Limassol), Carlos Acevedo (Santos)

Raúl Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (Limassol), Carlos Acevedo (Santos) Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Chivas), Everardo López (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK), Denzel García (Juárez), Diego Campillo (Chivas)

Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Chivas), Everardo López (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK), Denzel García (Juárez), Diego Campillo (Chivas) Mediocampistas y creadores de juego: Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas)

Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas) Delanteros y atacantes: Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Tigres), Raúl Jiménez (Fulham), Armando González (Chivas), Germán Berterame (Inter Miami), Ángel Sepúlveda (Chivas)

La selección combina experiencia internacional con talento emergente, una mezcla que Aguirre buscará consolidar de cara a la Copa del Mundo. El regreso al Estadio Azteca renovado representa más que un amistoso: es un ensayo rumbo al Mundial 2026. En este contexto, cada convocatoria envía un mensaje claro: construir un equipo competitivo, sólido y capaz de enfrentar a cualquier rival en el escenario global.

TE PUEDE INTERESAR