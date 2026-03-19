¡Se les aparece el diablo! Toluca golea al San Diego para instalarse en cuartos de final

Un doblete de Canelo Angulo, así como tantos de Paulinho y Gallardo le dieron forma al marcador

Paulinho y Canelo Angulo marcaron la goleada del Toluca. | Imago7.

Fiesta en el infierno. Los Diablos Rojos del Toluca cobraron la afrenta de la semana pasada. Luego de que San Diego FC los haya derrotado en la ida, donde también perdieron a Marcel Ruiz, el conjunto escarlata ‘rio al último’ para que, con una goleada de 4-0, eliminaran al exequipo del Chucky Lozano en la cancha del Estadio Nemesio Diez (por global de 6-3) con lo que avanzaron a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

Desde el inicio, los Diablos asumieron el protagonismo con la obligación de remontar la serie. El equipo mexiquense manejó la posesión, presionó alto y buscó generar peligro, aunque en los primeros minutos se encontró con un San Diego ordenado que resistía y apostaba por el error rival.

La primera gran oportunidad llegó al minuto 23, cuando Bruno Méndez mandó el balón al fondo tras un remate en el área. Sin embargo, el VAR anuló la anotación por fuera de lugar, lo que mantuvo con vida al conjunto de la MLS y obligó a Toluca a insistir.

El premio para los locales llegó al minuto 43. Un error en la salida del portero Duran Ferree dejó el balón servido dentro del área, Nico Castro impactó en el poste y, en el rebote, Canelo Angulo apareció para marcar el 1-0 y encender el Nemesio Diez antes del descanso.

Para la segunda mitad, Toluca mantuvo la intensidad y encontró rápidamente el segundo gol. Al minuto 57, Paulinho firmó una definición de gran calidad tras una jugada colectiva que inició Angulo y continuó Gallardo, colocando el 2-0 que encaminaba la eliminatoria.

Un golpe más llegó al minuto 60. Tras una jugada revisada por el VAR, Canelo Angulo firmó su doblete al aprovechar un balón dentro del área, habilitado por un taconazo de Paulinho, para poner el 3-0 y prácticamente sentenciar el encuentro. Con la ventaja, Toluca manejó el ritmo del partido ante un San Diego que intentó reaccionar, pero que mostró desgaste físico y poca claridad en ataque. Incluso, el conjunto visitante terminó con un jugador menos tras la expulsión de Christopher McVay en la recta final. De hecho, en ese mismo instante, cuando todo parecía sellado, apareció Jesús Gallardo para poner el último tanto del encuentro.

El silbatazo final confirmó el dominio del conjunto de Antonio ‘Turco’ Mohamed. Toluca concretó la remontada, resolvió la serie en casa y avanzó a los cuartos de final con una actuación contundente, respaldada por su eficacia en momentos clave del partido.

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