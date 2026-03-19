Erick Sánchez afirma que América está obligado a dar más: “No podemos terminar sufriendo en casa”

Los jugadores azulcremas hablarón tras la clasificación a los cuartos de final de la Concachampions luego de eliminar al Philadelphia Union

Sánchez durante partido del América | Imago7

América selló su clasificación a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, tras empatar 1-1 frente a Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que le dio el pase con marcador global de 2-1. Sin embargo, más allá del objetivo cumplido, en el plantel azulcrema quedó una sensación de inconformidad por el funcionamiento mostrado, algo que los propios jugadores reconocieron en zona mixta al término del encuentro.

Erick Sánchez, autocrítico del funcionamiento azulcrema

El mediocampista azulcrema habló sobre el rendimiento del equipo, dejando claro que avanzar no tapa los aspectos a corregir. Sánchez enfatizó que el grupo es consciente de que puede ofrecer mucho más, especialmente en casa.

“Somos conscientes por el resultado, por avanzar, pero no estamos contentos por la forma. Creo que podemos dar mucho más, somos conscientes y somos muy autocríticos, entonces creo que eso es algo que habla bien de nosotros, siendo conscientes que podemos dar muchísimo más y bueno, que este tipo de partidos o el rival, o sea, no podemos terminar sufriendo en casa. Creo que eso es algo que tenemos que mejorar y bueno, algo que somos muy conscientes que lo vamos a hacer.”

Además, puso la mira en el siguiente compromiso en Liga MX, donde enfrentarán a un rival de alta exigencia. El jugador subrayó la responsabilidad que implica representar al América en cualquier escenario, destacando la necesidad de mejorar.

“Creo que siempre hay cosas por mejorar, sea el rival que sea, sea el partido que sea, siempre hay cosas que mejorar y bueno, siendo conscientes que viene Pumas, es un rival distinto al que enfrentamos hoy, obviamente en nuestra liga y bueno, lo dije, somos América y tenemos que demostrar, en donde nos paremos tenemos que seguir haciéndonos respetar y bueno, creo que hay que trabajar y mejorar para el partido el fin de semana.”

Thiago Espinosa aclara que están para enfrentarse a los mejores

Por su parte, Thiago Espinosa compartió su proceso de adaptación, especialmente tras sus primeros partidos con el equipo. El jugador reconoció que la altura fue un factor al inicio, pero aseguró que cada vez se siente mejor dentro del campo: “Me vengo sintiendo mucho mejor. Obviamente, el primer partido me costó un poco por la altura, pero acostumbrándome, mucho mejor, con más confianza”.

También habló sobre el nivel de los rivales en el torneo, destacando la exigencia internacional. Espinoza dejó claro que América siempre buscará competir ante los mejores equipos disponibles: “Siempre es lindo jugar contra el mejor del mundo pero si paso Nashville es por que es mejor y vamos a enfrentar a los mejores.”

Sobre lo que viene, el futbolista mostró serenidad y enfoque competitivo. Señaló que el equipo afrontará cada partido con la seriedad que merece, sin perder su identidad de juego.

“Nada, obviamente, la la importancia ya la sabe cada uno, no no hay ni que explicarlo. Sabemos que lo vamos a enfrentar como como lo que es, un partido importante, pero pero sin dejar de lado nuestro juego y y vamos a intentar ganar.”

Pato Salas habla sobre la contundencia

El joven jugador también hizo un balance del encuentro, resaltando lo positivo del primer tiempo. Salas consideró que la falta de contundencia fue el principal problema del equipo, pese a generar múltiples oportunidades.

“Sí, creo que el primer tiempo tuvimos muchas opciones arriba, jugamos bien, este, en todo el primer tiempo generando, pero, lo que le faltó fue la la contundencia y sabemos que en instancias más más largas eso nos puede costar la eliminación, bueno, fue el caso, pero tenemos que seguir los problemas.”

En ese sentido, descartó cualquier exceso de confianza y reiteró la necesidad de mejorar en la definición. Para el futbolista, el equipo debe capitalizar las oportunidades que genera.

“Pues no, yo creo que no exceso de confianza no, porque eso nunca hay, pero lo que sí hay que mejorar es la contundencia”

Ramón Juárez apunta algunos errores al final

Finalmente, Ramón Juárez coincidió en que el resultado es positivo, pero no así las formas. El defensor fue claro al señalar que el equipo debe aprender de lo ocurrido para evitar repetir errores: “La verdad es que es importante el pase, es fundamental, pero si las formas creo que no nos vamos contentos para nada con eso, creo que será un partido que tenemos totalmente controlado y terminar de la forma que terminamos no es lo que buscamos, entonces la verdad es que en esa parte más que estar preocupado nos tenemos que preocupar de aprender y que no nos pueden volver a pasar este tipo de situaciones.”

También analizó el momento clave del partido, donde Philadelphia reaccionó tras acortar distancias. Juárez apuntó a la falta de manejo del encuentro en los minutos finales: “Yo creo que por ahí se encuentra el penal muy pronto, creo que era lo que querían ellos al final cuando iban 2-0 y dijeron no hay nada que perder, cuando meten el gol sabiendo que estaban a uno de estar en la siguiente ronda, obviamente se dejan venir con todo y obviamente nosotros tenemos que ser más inteligentes y tener un mejor manejo del partido.”

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