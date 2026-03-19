Mohamed y el mensaje para San Diego: “Hablaron demasiado y ahí lo tienen; pudimos quedar 10-0”

El entrenador del Toluca califica de “accidente” el juego de ida, al tiempo que demostraron la gran diferencia que hay entre ambos equipos

Mohamed saca la cara por el Toluca y sus críticas. | Imago7.

Toluca firmó una noche contundente en el Nemesio Diez al golear 4-0 al San Diego FC y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, más allá del resultado, las declaraciones de Antonio ‘Turco’ Mohamed marcaron el tono tras el partido. El técnico escarlata apareció con un mensaje directo, en respuesta a las críticas tras la derrota en la ida. “Hablaron, hablaron y hablaron. Ahí la tienen”, lanzó, dejando clara su molestia por lo que se dijo previo a la vuelta y respaldando la actuación de su equipo en casa.

Lejos de conformarse con el resultado, Mohamed aseguró que su equipo incluso pudo ganar por un margen mayor. “Contundentes no fuimos, sino terminamos 10-0”, afirmó, al señalar que el marcador pudo ser más amplio por las oportunidades generadas.

El entrenador también minimizó lo ocurrido en el partido de ida, al considerarlo como un hecho aislado. “La ida fue un accidente, se demostró. Hay que hablar en la cancha, hay mucha diferencia entre un equipo y otro”, explicó.

Mohamed dejó claro que este resultado también sirve para reforzar la identidad del grupo. “Ojalá que sea mucho más lejos el día que no nos toque ganar, somos un equipo difícil de vencer”, comentó y confirmó que ahora buscará mantener ese rendimiento en la siguiente fase del torneo.

Sobre las lesiones que sufren sus jugadores, Mohamed espera que no sean graves pues son varios elementos en la misma zona. “Helinho solamente cansancio, calambres y Nico (Castro) no sabemos. Esperemos que no sea nada, solamente sé que se le cargó la pierna y pidió el cambio. Ojalá que no sea nada nada como fue la vez pasada. Si no, tendríamos muchas bajas en el mismo lugar”.

Por último, aseguró que pudieron controlar su ansiedad de cara al arco, además de que buscan cambiarse el ‘chip’ en espera de su próximo rival en cuartos de final. “Estábamos ansiosos por hacer el gol. Entonces, estábamos errando el último pase. Con respecto al próximo rival, mañana veremos quién nos toca, pero seguramente nos tocaría California de vuelta. Vamos a esperar, no nos apuremos, pero si nos toca Galaxy, seguramente jugamos el primer partido aquí, entonces nos tenemos que preparar para descansar bien y tener 15 días para recuperar a toda la gente”, concluyó.

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