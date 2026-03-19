¡Gran victoria! Diablos Rojos igualan la serie de la Reina con Sultanes con gran labor de Carley Hoover

Las Diablas Rojas de México igualan la serie 1-1 ante Sultanes y regresan a casa buscando finiquitar el título a su favor

En una noche llena de tensión y emoción, el conjunto femenil de los Diablos Rojos del México se impuso por 3 carreras a 1 a Sultanes de Monterrey, igualando la Serie de la Reina 1-1 de la Liga Mexicana de Sóftbol en el Walmart Park de Monterrey. El campeonato se definirá en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La estadounidense Carley Hoover se apuntó el triunfo para las escarlatas con una destacada labor de siete entradas, sin relevos, donde permitió seis hits, una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a nueve bateadoras. Por su parte, Payton Julene Gottshall cargó con la derrota tras lanzar cinco innings, en los que permitió tres carreras, dio tres bases por bolas y permitió dos hits.

Ambas escuadras salieron a la cancha con una intensidad inquebrantable, buscando avanzar en el torneo y acercarse a la gloria. Desde el primer inning, el ambiente se cargó de energía, con cada jugadora dando lo mejor de sí en un juego cargado de emoción y con una constante lucha por la supremacía.

Sultanes, con su potente ofensiva, intentó penetrar la sólida labor de Hoover, quien estuvo intratable al inicio, ponchando a tres bateadoras para cerrar el primer inning. En el segundo episodio, aunque se complicó con una jugadora en base, un toque de bola facilitó la entrada y silenció los bates de las regiomontanas.

A medida que avanzaba el partido, las jugadoras escarlatas comenzaron a hacer daño a los lanzamientos de Payton Julene Gottshall, logrando un rally de tres carreras en el tercer inning. La secuencia comenzó con una base por bolas a Janae Jefferson, seguida por un toque de sacrificio de Elizabeth Robert. Posteriormente, Jazmyn Jackson también recibió base por bolas, y con dos jugadoras en base, Leannelys Zayas conectó un cuadrangular que abrió el marcador 3-0.

Monterrey logró conectar algunos hits que mantuvieron la presión sobre la defensa de Diablos, hasta que llegó el quinto inning. Yanina Treviño se embazó en el primer turno, y después de dos intentos de mover la corredora y dos outs, Savannah Wysocki conectó una línea que permitió mover a su compañera. Un mal lanzamiento de Carley Hoover permitió que Treviño llegara a la registradora y rompiera el cero por las locales.

Sin embargo, Hoover se recompuso y, con sus siguientes lanzamientos, cerró el partido a tambor batiente con un ponche, firmando así la victoria para las escarlatas.

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