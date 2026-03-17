Códigos de Free Fire hoy 17 de marzo 2026: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?
En caso de no canjearse a la brevedad, estas claves alfanuméricas podrían caducar y no poder utilizarse en el videojuego
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Garena liberó una nueva tanda de códigos de Free Fire MAX para este martes 17 de marzo de 2026, como parte de su dinámica de recompensas dentro del juego. Los usuarios pueden acceder a distintos objetos mediante combinaciones alfanuméricas que tienen un tiempo limitado de uso.
Los códigos forman parte de una estrategia que se ha mantenido en el tiempo para incentivar la participación dentro del juego, con recompensas que varían entre cuentas. Estas claves se distribuyen de forma periódica y deben ser canjeadas en el sitio oficial.
Cada código puede utilizarse una sola vez por cuenta. Las recompensas incluyen diamantes, oro, paquetes de personajes, skins de armas, diseños de gloo wall y emotes, los cuales se entregan directamente en el sistema del juego.
Estos son los códigos de Free Fire hoy martes 17 de marzo de 2026
A continuación, se presentan los códigos disponibles para este 17 de marzo. Solo ten en cuenta que los debes canjear lo más pronto posible, ya que en caso de no hacerlo en tiempo y forma podrían caducar y ya no ser válidos para cambiarlos por skins, herramientas o armas para mejorar el desempeño del usuario.
- FFMTYKQPFDZ9
- FF6WN9QSFTHX
- FFRSX4CYHLLQ
- FFSKTXVQF2NR
- NPTF2FWSPXN9
- FFDMNSW9KG2
- FFCBRAXQTS9S
- FFSGT7KNFQ2X
- FPSTQ7MXNPY5
- 4N8M2XL9R1G3
- H8YC4TN6VKQ9
- FF6YH3BFD7VT
- B1RK7C5ZL8YT
- 4ST1ZTBZBRP9
- BR43FMAPYEZZ
- UPQ7X5NMJ64V
- S9QK2L6VP3MR
- FFR4G3HM5YJN
- 6KWMFJVMQQYG
- FZ5X1C7V9B2N
- FT4E9Y5U1I30
- FP9O1I5U3Y2T
- FM6N1B8V3C4X
- FA3S7D5F1G9H
- FK3J9H5G1F7D
- FU1I5O3P7A9S
- F7F9A3B2K6G8
- FE2R8T6Y4U1I
- FQ9W2E1R7T5Y
- J2QP8M1KVL6V
- FFYNC9V2FTNN
- FPUS5XQ2TNZK
- FFKSY7PQNWHG
- GXFT7YNWTQSZ
- FFM4X2HQWCVK
- FF4MTXQPFDZ9
- FFMC2SJLXKSB
- FFJYBGD8H1H4
- ZZZ76NT3PDSH
- TX4SC2VUNPKF
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?
El canje de códigos en Free Fire se realiza mediante el portal oficial de recompensas de Garena, donde los jugadores deben acceder con una cuenta vinculada para poder validar las claves. El sistema procesa cada código de forma individual y envía los objetos al buzón del juego o al inventario del usuario.
Pasos para canjear los códigos:
- Ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena: https://ff.garena.com
- Iniciar sesión con una cuenta vinculada (Google, Facebook o X).
- Copiar uno de los códigos disponibles e ingresarlo en el campo de canje.
- Confirmar la operación seleccionando el botón de envío.
- Esperar la validación del sistema.
- Revisar el buzón dentro del juego para recibir las recompensas.
- Acceder al inventario para utilizar los objetos obtenidos.