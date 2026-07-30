‘Música X Venezuela’, ¿cuándo y dónde es el concierto para ayudar a sobrevivientes de los terremotos?

El concierto ‘Música X Venezuela’ contará con la participación de artistas de Charlotte y agrupaciones de distintos géneros musicales

Se han reportado más de 5,500 muertos tras los terremotos. Foto: Juan Barreto / AFP

El cantante Rafa Carrillo y la asociación ‘Alianza de Venezolanos en Charlotte’, Carolina del Norte, organizan un concierto benéfico para ayudar todas las familias afectadas por el doble terremoto que devastó la zona centro-norte de Venezuela, el pasado 24 de junio.

El evento llamado ‘Música X Venezuela’ contará con la participación de artistas locales y agrupaciones de distintos géneros musicales, como salsa, merengue, bachata, cumbia, gaita venezolana y urbana. Algunos de los invitados confirmados son Julio & Rafa, Fuzion Latina, Ritmo Caribe, Cristina Lanext, Milton Giraldo, DJ Vibes y Son de Pueblo.

¿Cuándo y dónde será el concierto ‘Música X Venezuela’?

El concierto está programado para el domingo 9 de agosto, de 12:00 pm a 5:00 pm. Se realizará en el salón para eventos Sterling Events Venue, ubicado en 4300 Monroe Rd B, Charlotte.

Según detalla el portal La Noticia, dedicado a informar a la comunidad latina en Charlotte, la entrada del concierto ‘Música X Venezuela’ será una donación mínima de 5 dólares. Esto significa que con solo asistir al evento ya estás ofreciendo tu aporte benéfico.

Además de música, los espectadores podrán disfrutar de la venta de comida y un espacio para compartir, añade el medio.

Otra manera de ayudar a las víctimas del doble terremoto en Venezuela es hacerte voluntario de la ‘Alianza de Venezolanos en Charlotte’. De esta manera puedes colaborar con la logística del concierto.

También puedes participar con tu emprendimiento de comida, en el área de venta o incluso convertirte en patrocinador. El primer paso es que contactes con la organización, a través de las redes sociales o llamado a los números de teléfono 980-318-4294 y 704-858-6532.

Según el reporte oficial más reciente de las autoridades venezolanas, el número de víctimas por el doble sismo se elevó a 5,500 fallecidos y 16,740 heridos. El estado de La Guaira (antes Vargas) fue la zona más afectada por los movimientos telúricos, que derribaron decenas de edificios residenciales en segundos.

Unos cuatro días después de los terremotos se confirmó el fallecimiento de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo. Durante días había solicitado apoyo para localizar a su familia.

Asimismo, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) reportó la muerte de Yimvert Berroterán, futbolista de 18 años. El joven deportista formó parte de la selección sub 17 de la Vinotinto, con la que disputó tanto el Campeonato Sudamericano de la categoría como la Copa Mundial sub 17.

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