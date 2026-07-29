Chicago Fire vs. Charlotte FC: dónde estacionarse cerca de Soldier Field y cuál es la mejor opción

Conoce dónde estacionarte cerca de Soldier Field para el Chicago Fire vs. Charlotte FC y evita tráfico, largas caminatas y contratiempos

Chicago Fire FC Recibe A Charlotte | Adam Hunger | Getty Images vía AFP

Quienes asistirán al partido entre Chicago Fire FC y Charlotte FC en Soldier Field no solo deberán planificar su llegada con anticipación por el intenso tráfico que suele registrarse en el Museum Campus, sino también elegir cuidadosamente dónde estacionar su vehículo.

La combinación del encuentro de la MLS que recientemente volvió a la actividad, la cercanía del lago Míchigan y la alta afluencia de aficionados que esperan ver a Robert Lewandowski convierte el estacionamiento en uno de los aspectos más importantes de la experiencia.

Elegir el lugar adecuado puede significar ahorrar tiempo, caminar menos y salir con mayor rapidez una vez terminado el partido.

Los estacionamientos oficiales ofrecen cercanía, pero requieren planificación

En la jornada que representa una nueva pausa en la MLS para dar paso a la Leagues Cup, la alternativa más cómoda para quienes desean dejar su automóvil a pocos minutos de las puertas de Soldier Field son los estacionamientos oficiales del Museum Campus.

Sin embargo, la mayoría requiere comprar el pase digital con anticipación, ya que la disponibilidad el día del partido suele ser limitada.

Entre las opciones más recomendables destaca el North Garage, ideal para quienes buscan el recorrido más corto hacia el estadio, con apenas uno a tres minutos de caminata.

Muy cerca también se encuentra el Waldron Deck, cuya plataforma superior permite realizar tailgating antes del encuentro, al igual que el South Lot, uno de los espacios favoritos de los aficionados que acostumbran convivir antes del silbatazo inicial.

Para quienes viajan en familia existe una alternativa especialmente diseñada para un ambiente más tranquilo.

Las zonas Family Friendly prohíben el consumo de alcohol y ofrecen tarifas diferenciadas, convirtiéndose en una excelente opción para quienes acuden con niños.

Las alternativas fuera del estadio pueden ahorrar dinero y tiempo

Si el objetivo principal es reducir gastos y evitar el congestionamiento al salir del partido, los garajes del South Loop representan una opción muy atractiva. Aunque implican una caminata de entre 15 y 25 minutos, sus tarifas suelen ser considerablemente menores que las del Museum Campus y permiten incorporarse más rápido a la red vial del centro de Chicago.

Uno de los estacionamientos más recomendables es el ubicado en 1001 S. Wabash Avenue, que suele ofrecer tarifas para eventos entre 15 y 18 dólares, además de un sistema automatizado de acceso mediante reconocimiento de placas. También destacan los garajes de Millennium Garage, una alternativa para quienes no tienen inconveniente en caminar unos minutos antes de llegar a Soldier Field.

Los aficionados que planeen utilizar Uber, Lyft o taxi también deben tomar precauciones.

Antes del encuentro, el descenso de pasajeros se realiza cerca de 18th Street, mientras que al finalizar el partido la zona oficial de recogida se traslada a la intersección de Balbo Drive y Columbus Drive, debido a las restricciones vehiculares que se aplican alrededor del estadio.

En definitiva, la mejor opción dependerá del tipo de experiencia que busque cada aficionado. Quienes desean vivir el ambiente previo al partido encontrarán en el South Lot y el Waldron Deck las mejores alternativas.

Las familias cuentan con espacios exclusivos y tranquilos, mientras que quienes priorizan ahorrar dinero y salir rápidamente del centro deportivo obtendrán mejores resultados reservando un garaje en South Loop.

Lo importante es planificar con anticipación, ya que Soldier Field suele registrar una importante demanda durante los partidos del Chicago Fire y una buena decisión antes de salir de casa puede marcar la diferencia durante toda la jornada.

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