El voto de confianza de EE.UU.: por qué Mauricio Pochettino seguirá al frente tras el Mundial 2026

La continuidad del técnico argentino responde a razones deportivas, estratégicas y de estabilidad que marcarán el futuro del USMNT rumbo a 2030

EE.UU. tiene grandes planes con Pochettino / Alex Grimm / Getty Images Via AFP

La eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 no cambió la hoja de ruta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer). Lejos de considerar un relevo en el banquillo, la dirigencia decidió respaldar el trabajo de Mauricio Pochettino y ya negocia una renovación que extendería su contrato hasta la Copa del Mundo de 2030. La decisión responde a varios factores que van más allá del resultado obtenido como anfitrión.

La continuidad del estratega argentino no obedece únicamente a los resultados obtenidos en la Copa del Mundo. Para U.S. Soccer, el crecimiento futbolístico del equipo, la consolidación de una generación de jóvenes talentos y la necesidad de dar estabilidad al proyecto pesan más que una eliminación prematura. Estas son las principales razones que explican por qué Mauricio Pochettino seguirá al frente del USMNT rumbo al Mundial 2030.

Las razones por las que EE.UUU. mantiene su confianza en Mauricio Pochettino

El balance del Mundial fue mejor que el resultado final

Aunque el USMNT cayó 4-1 frente a Bélgica en octavos de final, el equipo superó con solvencia la fase de grupos. Derrotó a Paraguay (4-1) y Australia (2-0), cayó por la mínima diferencia ante Turquía (3-2) cuando ya estaba clasificado y después venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina para avanzar a la ronda de eliminación directa.

Consiguió un logro que no se veía desde 2002

La victoria sobre Bosnia y Herzegovina significó el primer triunfo de EE.UU. en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002. Ese resultado fue considerado por la federación como una señal de progreso en un torneo de máxima exigencia.

Pochettino rompió un récord con el USMNT

El técnico argentino se convirtió en el entrenador con más victorias mundialistas en una misma edición con la selección estadounidense, al sumar tres triunfos durante el Mundial 2026. El dato reforzó la percepción de que el equipo dio pasos importantes bajo su dirección.

La joven generación necesita continuidad

Desde su llegada en septiembre de 2024, Pochettino consolidó una base de futbolistas que militan en ligas europeas y les dio una identidad de juego definida. U.S. Soccer considera que cambiar de entrenador significaría reiniciar un proceso que apenas comienza a madurar.

La federación quiere romper con el pasado

En ciclos anteriores era habitual que EE.UU. iniciara una nueva etapa tras cada Copa del Mundo. Ahora, la apuesta es diferente: mantener un proyecto de largo plazo con la convicción de que la estabilidad puede convertirse en una ventaja competitiva rumbo al Mundial 2030.

Ya existe un plan para el próximo ciclo

Las negociaciones contemplan una extensión contractual hasta después del Mundial 2030, además de una mejora salarial y una cláusula de rescisión elevada. Si el acuerdo se concreta, Pochettino liderará al USMNT en las Copas Oro de 2027 y 2029, acompañará la preparación del entorno de la selección para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y podría dirigir al equipo en una eventual participación como invitado en la Copa América de ese mismo año.

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