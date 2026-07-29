A lo Taylor Swift y Travis Kelce: Justin Herbert le entrega anillo a Madison Beer y sellan compromiso

El jugador de la NFL Justin Herbert y la cantante Madison Beer anunciaron en Instagram que están oficialmente comprometidos

La pareja anunció su compromiso en redes sociales. Foto: IG @justinherbert

Justin Herbert, quaterback de Los Angeles Chargers, y la cantautora Madison Beer anunciaron en redes sociales que están oficialmente comprometidos. “Les presento a mi prometido”, escribió este martes la neoyorquina en una galería de Instagram.

Al estilo Taylor Swift y Travis Kelce, quienes sellaron su compromiso en 2025, Herbert le propuso matrimonio a su novia en un entorno íntimo y floral, parecido a un jardín de hadas.

La galería de 12 fotos inicia con un romántico beso y relata el inolvidable momento que vivieron como pareja. Justin Herbert carga a Madison Beer en una de las postales, mientras ella mira hacia la cámara, y luego aparece la más importante: él, arrodillado, abriendo el pequeño cofre con el anillo.

También publicaron una imagen que muestra ‘Mr. and Mrs. Herbert’, alusivo a que la intérprete de 27 años llevará el apellido del deportista luego de que contraer nupcias.

La galería cierra con un ‘gif’ en el que ella presume el anillo y con una foto en la que ambos se mezclan entre las flores como despedida.

¿Desde cuándo son pareja Justin Herbert y Madison Beer?

La realidad es que menos de lo que muchos fans se imaginan. Los primeros rumores saltaron en agosto de 2025, luego de que ambos fueran captados juntos en el set de un videoclip de la cantante.

Sin embargo, dos meses después confirmaron su romance de forma pública. Sin temor al éxito, Justin Herbert y Madison Beer fueron fotografiados besándose en la línea lateral de un partido de fútbol americano, contó el sitio web oficial de la NFL.

También han asistido juntos a otros eventos deportivos. A finales de marzo de 2026 les vieron juntos en un juego de la NBA entre Los Angeles Lakers y Cleveland Cavaliers.

Días después, Justin Herbert publicó una foto junto a Madison en Instagram, expresando: “Mi mundo”. Desde los comentarios ella respondió: “Mi bebé”, acompañado de emojis de familia y corazones blancos.

Con 28 años, el mariscal de campo inició este miércoles el campamento de entrenamientos con los Chargers, dando la bienvenida a la nueva pretemporada de la NFL. Herbert disputará su séptima temporada con el equipo de Los Ángeles.

Por su parte, la cantante Madison Beer saltó a la fama en 2012, luego que la estrella del pop Justin Bieber compartiera un video de ella cantando ‘At Last’ con sus seguidores en redes sociales. En 2013 lanzó su primer sencillo y Bieber apareció en el videoclip oficial.

Madison Beer también ha sido nominado en los premios Grammy 2024 (Mejor álbum de audio inmersivo) y 2025 (Mejor grabación de dance pop).

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