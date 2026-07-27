¿Qué ver en Netflix, Prime, HBO y Disney hoy? Top de los mejores estrenos de agosto 2026

Netflix, Prime Video, Disney Plus y HBO Max renuevan sus catálogos en agosto de 2026 con series, películas, documentales, cierres de temporada y regresos para todos los públicos

Estrenos para ver en straming agosto 2026 | @netflix

Las plataformas de streaming preparan una renovación de sus catálogos para agosto de 2026, con series que llegan a su última temporada, adaptaciones literarias, documentales deportivos y películas reconocidas en festivales. Netflix, Prime Video, Disney Plus y HBO Max distribuirán sus principales lanzamientos a lo largo del mes, por lo que los suscriptores tendrán novedades prácticamente cada semana.

Netflix concentrará parte de la atención con el cierre de Cien años de soledad y la quinta temporada de Outer Banks. Prime Video responderá con el regreso de Reacher, la llegada de Sterling Point y un documental dedicado a Novak Djokovic, mientras Disney Plus recurrirá a franquicias como Camp Rock, Star Wars, X-Men y Los Simpson.

HBO Max también tendrá movimientos dentro de su catálogo. La plataforma incorporará películas como Anatomía de una caída, Perfect Days y La hermanastra fea, además de presentar la serie Linternas. La programación combina cine, producciones documentales, comedia, animación y nuevas temporadas de proyectos ya conocidos por el público.

Aunque algunas fechas pueden modificarse o variar según el país, el calendario anunciado permite organizar desde ahora las series y películas que llegarán durante agosto de 2026. Esta es la lista de los lanzamientos que encabezan la programación de Netflix, Prime Video, Disney Plus y HBO Max.

Estrenos en Netflix para agosto 2026: Cien Años de Soledad y la temporada 5 de Outer Banks

Netflix abrirá su calendario principal el 5 de agosto con la segunda y última parte de Cien años de soledad. Los ocho episodios finales continuarán la historia de Macondo y mostrarán el desenlace de la familia Buendía, dentro de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez. La plataforma confirmó que esta entrega cerrará la producción iniciada con la primera parte.

El 20 de agosto llegará la quinta y última temporada de Outer Banks. La historia retomará el camino de los Pogues después de la pérdida de JJ y presentará una nueva búsqueda relacionada con un artefacto robado. La temporada final colocará al grupo ante una misión marcada por la venganza, la redención y las consecuencias de sus aventuras anteriores.

El catálogo también incluirá comedia animada, producciones españolas, documentales y películas dirigidas al público familiar. Entre los estrenos aparecen Gatos callejeros, Muertos S.L., El amor es ciego: Reino Unido, La última casa y las cuatro primeras películas de Shrek.

Principales estrenos de Netflix en agosto de 2026:

1 de agosto: WWE SummerSlam 2026.

WWE SummerSlam 2026. 5 de agosto: Cien años de soledad: Parte 2.

Cien años de soledad: Parte 2. 6 de agosto: Mi vida con los chicos Walter, temporada 3.

Mi vida con los chicos Walter, temporada 3. 7 de agosto: Acaramelados, Gatos callejeros, Muertos S.L., temporada 4, y La última casa.

Acaramelados, Gatos callejeros, Muertos S.L., temporada 4, y La última casa. 10 de agosto: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul, temporada 3.

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul, temporada 3. 11 de agosto: Mourinho.

Mourinho. 13 de agosto: Un hijo propio.

Un hijo propio. 19 de agosto: El amor es ciego: Reino Unido, temporada 3, y Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing.

El amor es ciego: Reino Unido, temporada 3, y Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing. 20 de agosto: Outer Banks, temporada 5.

Outer Banks, temporada 5. 21 de agosto: La captura.

La captura. 27 de agosto: Shrek, Shrek 2, Shrek tercero y Shrek: Para siempre.

Shrek, Shrek 2, Shrek tercero y Shrek: Para siempre. 28 de agosto: Toda la verdad de mis mentiras, Susurran tu nombre y Una mujer sin pasado.

¿Qué ver en Prime?: lista de los estrenos de agosto 2026

Prime Video tendrá como lanzamiento central la cuarta temporada de Reacher, programada para el 12 de agosto. Los primeros tres episodios estarán disponibles desde el estreno y después continuará la publicación semanal. La nueva historia está basada en la novela Mañana no estás, de Lee Child, y volverá a colocar a Jack Reacher frente a una investigación relacionada con una amenaza en Nueva York.

Antes del regreso de Alan Ritchson, la plataforma estrenará Sterling Point, una serie de ocho episodios sobre una joven de 17 años que hereda una isla de su abuelo y comienza a investigar su historia familiar. El calendario también contempla una producción con Bear Grylls, una película ambientada en un Brasil distópico y un documental sobre Novak Djokovic.

Estrenos confirmados de Prime Video para agosto:

5 de agosto: Sterling Point.

Sterling Point. 7 de agosto: Carrera de bestias.

Carrera de bestias. 9 de agosto: The Chosen in the Wild with Bear Grylls.

The Chosen in the Wild with Bear Grylls. 12 de agosto: Reacher, temporada 4.

Reacher, temporada 4. 20 de agosto: Novak Djokovic: El lobo en invierno.

Disney Plus: esto llega en agosto 2026

Disney Plus presentará una programación apoyada en sus franquicias de animación, música, superhéroes y ciencia ficción. El 5 de agosto se estrenarán todos los episodios de Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi y la tercera temporada de Wizards Beyond Waverly Place, mientras X-Men ’97 continuará con nuevos capítulos de su segunda temporada.

Uno de los lanzamientos del mes será Camp Rock 3, que llegará el 14 de agosto y reunirá nuevamente a Connect 3. La historia comenzará cuando la banda pierda al acto encargado de abrir su gira y regrese al campamento para encontrar nuevos talentos. La película incorporará una generación distinta de participantes y retomará el universo presentado en las dos primeras entregas.

Principales contenidos anunciados por Disney Plus:

1 de agosto: Time and Water, documentales deportivos de ESPN y nuevos episodios de Locker Diaries: Descendants.

Time and Water, documentales deportivos de ESPN y nuevos episodios de Locker Diaries: Descendants. 5 de agosto: Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi y Wizards Beyond Waverly Place, temporada 3.

Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi y Wizards Beyond Waverly Place, temporada 3. 7 de agosto: Flex X Cop, sus dos temporadas, y Pokémon: Indigo League.

Flex X Cop, sus dos temporadas, y Pokémon: Indigo League. 14 de agosto: Camp Rock 3 y documentales deportivos como The Rise of Bubba Wallace.

Camp Rock 3 y documentales deportivos como The Rise of Bubba Wallace. 16 de agosto: Disney Princess: The Ultimate Concert Celebration.

Disney Princess: The Ultimate Concert Celebration. 20 de agosto: Lion.

Lion. 21 de agosto: LEGO Disney Princess: Magical Mayhem.

LEGO Disney Princess: Magical Mayhem. 22 de agosto: Big City Greens, temporada 5.

Big City Greens, temporada 5. 25 de agosto: Venom: The Last Dance.

Venom: The Last Dance. 26 de agosto: nuevos episodios de Miraculous y el especial de Los Simpson: Yellow Mirror.

La disponibilidad de algunos títulos, señales deportivas y contenidos asociados con Hulu puede cambiar de acuerdo con el territorio. Disney señala en sus calendarios mensuales que los títulos de biblioteca y las fechas están sujetos a modificaciones regionales, por lo que el catálogo definitivo para México deberá consultarse directamente en la plataforma.

Todos los estrenos de HBO en agosto: Anatomía de una Caída y La Hermanastra Fea

HBO Max iniciará sus estrenos cinematográficos el 4 de agosto con Perfect Days, dirigida por Wim Wenders. Dos días más tarde se incorporará Anatomía de una caída, cinta centrada en la investigación por la muerte de un hombre y las sospechas que recaen sobre su esposa. El 18 de agosto será el turno de La hermanastra fea, una reinterpretación de la historia de Cenicienta desde el terror corporal.

La programación de series comenzará el 5 de agosto con una nueva temporada de Hard Knocks: Training Camp With the Seattle Seahawks. El 17 de agosto se estrenará Linternas, producción del universo de DC, y el 22 regresará Siguiendo a Conan O’Brien. HBO Max cerrará el mes con Los justos, programada para el 30 de agosto.

Calendario de HBO Max para agosto de 2026:

4 de agosto: Perfect Days.

Perfect Days. 5 de agosto: Hard Knocks: Training Camp With the Seattle Seahawks.

Hard Knocks: Training Camp With the Seattle Seahawks. 6 de agosto: Anatomía de una caída.

Anatomía de una caída. 7 de agosto: Bestias divinas.

Bestias divinas. 15 de agosto: Whitmer Thomas: Una panda incorregible.

Whitmer Thomas: Una panda incorregible. 17 de agosto: Linternas.

Linternas. 18 de agosto: La hermanastra fea.

La hermanastra fea. 20 de agosto: Uno de los nuestros y Misión hostil.

Uno de los nuestros y Misión hostil. 22 de agosto: nueva temporada de Siguiendo a Conan O’Brien.

nueva temporada de Siguiendo a Conan O’Brien. 30 de agosto: Los justos.

Con cierres de series, películas premiadas, documentales deportivos y el regreso de varias franquicias, agosto tendrá opciones para distintos públicos. Netflix encabezará el mes con Cien años de soledad y Outer Banks, mientras Prime Video apostará por Reacher, Disney Plus por Camp Rock 3 y HBO Max por Linternas y su selección cinematográfica.

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