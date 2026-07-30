Red Bull New York vs Orlando City: Las claves del partido de Griezmann en Nueva York

Antoine Griezmann afronta su primera gran prueba como visitante con Orlando City frente al intenso estilo de Red Bull New York

Antoine Griezmann Visita NY | Dustin Markland | Getty Images vía AFP

La última semana de MLS antes de la Leagues Cup trae uno de los partidos más esperados de la jornada con el duelo entre Red Bull New York y Orlando City SC, un encuentro que tendrá un ingrediente especial.

Será la primera gran prueba de Antoine Griezmann como visitante desde su llegada al fútbol estadounidense. El campeón del mundo con Francia buscará liderar a un Orlando necesitado de resultados frente a uno de los equipos más intensos de la liga.

Más allá del atractivo mediático que representa el francés, el choque será un examen táctico para medir si su calidad puede marcar diferencias frente a un rival cuya principal fortaleza es la presión constante y las transiciones rápidas.

Griezmann llega para cambiar el rostro ofensivo de Orlando City

La incorporación de Antoine Griezmann no solo elevó las expectativas alrededor de Orlando City, sino que también modificó la manera en que el equipo intenta construir sus ataques.

El francés aporta experiencia, lectura de juego y una capacidad poco común para conectar líneas, cualidades que el conjunto de Florida necesitaba para competir con mayor equilibrio durante la segunda mitad de la temporada.

En su debut como titular dejó claro que su influencia va mucho más allá de los goles. Participó constantemente en la circulación del balón, mostró una alta precisión en los pases y asumió responsabilidades en las jugadas a balón parado, confirmando que será el eje creativo del equipo dirigido por Martín Perelman.

Su movilidad entre la mediapunta y la zona de creación permite generar espacios para futbolistas como Martín Ojeda, Tyrese Spicer y Duncan McGuire, quienes se benefician de la capacidad del francés para atraer marcas y filtrar balones entre líneas.

Sin embargo, el verdadero reto llegará en Harrison, Nueva Jersey, donde Orlando enfrentará a un equipo acostumbrado a imponer un ritmo vertiginoso desde los primeros minutos.

La presión de Red Bull pondrá a prueba la jerarquía del campeón del mundo

Red Bull New York ha construido una identidad muy clara basada en la presión alta, la recuperación inmediata del balón y las transiciones verticales.

Con jóvenes como Julian Hall y la experiencia de Emil Forsberg, el conjunto neoyorquino busca obligar al rival a cometer errores cerca de su propia área para atacar con pocos toques.

Ahí es donde Griezmann puede convertirse en el factor diferencial. Su habilidad para recibir de espaldas, girar bajo presión y distribuir con precisión será determinante para romper la primera línea defensiva de los Red Bulls.

Si consigue superar ese primer acoso, Orlando tendrá espacios para explotar las bandas y encontrar ventajas numéricas en ataque.

El francés también tendrá un papel importante cuando su equipo pierda la posesión. Su experiencia en el Atlético de Madrid le permitió desarrollar una disciplina táctica que hoy resulta fundamental para iniciar la presión tras pérdida y evitar que Red Bull lance contragolpes con facilidad.

Además, su calidad en los tiros de esquina y las jugadas a balón parado representa un recurso valioso en un partido que podría definirse por detalles.

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