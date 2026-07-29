De LA Galaxy a una nueva aventura: Chicharito busca escribir otro capítulo en el fútbol de EE.UU.

Javier Hernández dejó momentos memorables con el conjunto angelino en la MLS. Ahora inicia una nueva etapa con Atlético Dallas en el fútbol de EE.UU.

‘Chicharito’ volverá a probar suerte en EE.UU. / Cortesía Atlético Dallas

El nombre de Javier ‘Chicharito’ Hernández quedó ligado a una de las franquicias más importantes de la MLS. Durante cuatro temporadas con EL LA Galaxy, el delantero mexicano pasó de vivir un complicado debut a convertirse en el referente ofensivo del equipo, recuperando la confianza que parecía haber perdido tras sus últimos años en Europa. Ahora, con su fichaje por Atlético Dallas, el atacante buscará escribir una nueva historia en el fútbol de EE.UU.

Cuando llegó a Los Ángeles en 2020 como uno de los fichajes más mediáticos de la liga, las expectativas eran enormes. Sin embargo, su primera campaña estuvo marcada por las lesiones y un bajo rendimiento que apenas le permitió anotar un par de goles. Las críticas no tardaron en aparecer y muchos cuestionaron si el histórico delantero mexicano había llegado al ocaso de su carrera.

De las dudas a convertirse en el líder de LA Galaxy

La respuesta llegó un año después. En la temporada 2021, ‘Chicharito’ recuperó su mejor versión y volvió a ser un goleador de élite dentro de la MLS. Su capacidad para definir dentro del área y su liderazgo lo convirtieron nuevamente en el futbolista más importante de LA Galaxy, una condición que mantuvo durante las siguientes campañas.

Además de sus goles, se consolidó como una de las figuras más populares del campeonato. Su presencia ayudó a fortalecer la conexión del club con la comunidad latina del sur de California, mientras su experiencia en equipos como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen lo convirtió en uno de los referentes del vestidor. Aunque una lesión de ligamento cruzado en 2023 frenó su continuidad y su salida del club llegó meses después, dejó un balance positivo y el recuerdo de haber devuelto protagonismo al histórico equipo angelino.

Atlético Dallas espera que repita la fórmula

Tras un breve regreso al fútbol mexicano con Chivas, Hernández volverá a EE.UU. para incorporarse a Atlético Dallas, equipo de la USL Championship. El proyecto es diferente al que encontró en LA Galaxy: ahora llega a una institución en crecimiento que busca consolidarse dentro de la segunda división del fútbol estadounidense y aumentar su presencia entre la afición hispana.

La expectativa es que ‘Chicharito’ aporte mucho más que goles. Su experiencia, liderazgo y capacidad para atraer reflectores pueden acelerar el desarrollo del club tanto dentro como fuera de la cancha. Si logra recuperar la regularidad que mostró en sus mejores años con LA Galaxy, Atlético Dallas habrá encontrado no solo a un delantero, sino al rostro de un proyecto que aspira a crecer de la mano de una de las mayores figuras del fútbol mexicano.

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