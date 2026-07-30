LaLiga no implementará la ‘Ley Vinicius’: España dice que no a las expulsiones automáticas

El CTA descartó la norma y optó por una sanción más leve para estos gestos en el fútbol español.

LaLiga decidió que no aplicará la ‘Ley Vinicius’ | OSCAR DEL POZO / AFP

LaLiga no pondrá en marcha la denominada Ley Vinicius en la temporada 2026-27 y optará por alinearse con el criterio de la UEFA, que sanciona este tipo de gestos con tarjeta amarilla y no con roja directa. Según informó AS en España, el CTA venía valorando la medida desde principios de julio y finalmente decidió descartarla para el fútbol español.

Cómo castigará el CTA a los jugadores que tapen su boca al hablarle a un rival

El debate se movió durante semanas dentro del arbitraje español, pero el cierre fue claro. El CTA terminó inclinándose por seguir el camino de la UEFA y no aplicar la expulsión automática por taparse la boca en una discusión, una norma que había generado dudas por su interpretación en plena acción de juego. Esa postura busca evitar castigos demasiado duros en acciones que no siempre reflejan una intención insultante.

Fran Soto, presidente del CTA, resumió bien esa cautela al advertir que dejar a un equipo con diez jugadores “sin tener la prueba evidente de si lo dijo o no” abría demasiadas incógnitas. En esa misma línea, el organismo español acabó priorizando un criterio más prudente y menos punitivo.

En la práctica, LaLiga mantendrá una lectura más cercana a la de la UEFA, con amonestación y no expulsión directa en este tipo de situaciones. Eso sitúa al campeonato español en una ruta distinta a la que había marcado la FIFA en el Mundial, donde la tarjeta roja se utilizó como castigo más severo para proteger la lectura labial en casos de posible racismo o insultos.

La decisión también responde a una idea que en los despachos arbitrales pesa bastante, y es que no todos los gestos de taparse la boca significan la misma cosa. En el fútbol de élite, donde una conversación breve puede servir para hablar de táctica, corregir una jugada o simplemente desconectar del ruido, el CTA entiende que la sanción automática podía resultar excesiva.

UEFA no aplicará la ‘Ley Vinicius’

La referencia de fondo es la propia UEFA, que ya había dejado claro que no adoptaría la tarjeta roja automática para este tipo de protestas o gestos en sus competiciones. Ese marco termina marcando el pulso de LaLiga, que prefiere no desviarse del estándar europeo en una temporada que arranca con muchas novedades reglamentarias, pero no con esta en particular.

Más allá del debate, el foco sigue puesto en combatir el racismo y mejorar la capacidad de respuesta arbitral ante cualquier insulto o conducta discriminatoria. La diferencia está en el método, porque España ha decidido que la herramienta será la amonestación, no la roja automática, para no convertir una señal de contexto dudoso en una expulsión inmediata.

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