Argentina vs Egipto: horario, canal y dónde ver EN VIVO el duelo del Mundial 2026 desde Estados Unidos

Argentina vs Egipto corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y se disputará en el Estadio Atlanta

Mohamed Salah y Lionel Messi. Fotos: Paul Ellis – Chandan Khanna / AFP

Argentina vs Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, se disputa este martes 7 de julio. La selección liderada por Lionel Messi se mide al equipo de Mohamed Salah, que busca una histórica clasificación.

Curiosamente, la Albiceleste volverá a enfrentarse a un equipo africano en la Copa del Mundo. En la fase de grupos le ganó 3-0 a Argelia y en dieciseisavos eliminó a Cabo Verde en un partido inolvidable.

Horario y canales para ver en EE.UU. el partido Argentina vs. Egipto

Día: martes 7 de julio

Lugar: Estadio Atlanta

Hora: 12:00 pm (ET), 11:00 am (CT), 9:00 am (PT)

Transmisión en TV: Telemundo Deportes / En streaming: Fubo, Peacock y Prime Video USA (en inglés)

Minutos antes del inicio del encuentro puedes ver el análisis de los comentaristas y consultar las alineaciones de Argentina y Egipto.

Ambas selecciones llegan al partido con cansancio acumulado

La ronda de dieciseisavos de final fue muy complicada para Argentina y Egipto, ya que ambas selecciones tuvieron que jugar los 30 minutos adicionales de prórroga. Incluso, el cuadro africano eliminó a Australia en penales.

Todo indica que deberán administrar sus energías para evitar lesiones y un cansancio acumulado que les perjudique en el terreno de juego. Aunque Argentina es claramente favorita, Egipto llega inspirada y en busca de una clasificación que sería histórica.

Sin embargo, hay un precedente que favorece al conjunto suramericano: Desde Alemania 2006 hasta Catar 2022, convirtió su partido de octavos en la Copa del Mundo en una auténtica fortaleza. Es decir, desde entonces nunca lo perdió.

Te puede interesar: