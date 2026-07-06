EE.UU. vs Bélgica: qué otras tarjetas rojas recibió Folarin Balogun en su carrera

La FIFA retiró la suspensión de Folarin Balogun y podrá enfrentar a Bélgica. La decisión desató debate por la tarjeta roja ante Bosnia

Balogun ha tenido una carrera limpia / Jamie Squire / Getty Images via AFP

La tarjeta roja que recibió Folarin Balogun frente a Bosnia en el Mundial 2026 no solo desató una intensa polémica, sino que también llevó a muchos aficionados a preguntarse cuántas expulsiones acumula el delantero de EE.UU. a lo largo de su carrera. La respuesta confirma que se trata de un jugador con un historial disciplinario poco común para un atacante de élite.

Antes de este episodio, Balogun prácticamente no registraba tarjetas rojas en el fútbol profesional. Durante sus temporadas en Europa, el delantero había construido una trayectoria marcada por el juego limpio, con muy pocas sanciones disciplinarias y sin antecedentes de expulsiones con la selección estadounidense.

Una expulsión poco habitual en la carrera de Balogun

En el ámbito profesional, su único antecedente de tarjeta roja en clubes llegó defendiendo al AS Monaco en un partido de la Ligue 1 frente al Lens. Además, cuando aún formaba parte de la academia del Arsenal, fue expulsado en un encuentro con el equipo sub-23 durante la temporada 2020-21, un episodio que ocurrió antes de consolidarse en el fútbol de primera división.

Precisamente por ese historial, la expulsión contra Bosnia sorprendió tanto a seguidores como a especialistas. Los registros estadísticos disponibles hasta antes del Mundial mostraban que Balogun no era un futbolista propenso a las tarjetas rojas, lo que alimentó el debate sobre la severidad de la decisión arbitral.

La acción ocurrió tras una pisada sobre un rival que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa. La decisión implicaba una suspensión automática para el partido de cuartos de final frente a Bélgica, un golpe importante para EE.UU. al tratarse de uno de sus delanteros titulares.

Sin embargo, la polémica no terminó con el silbatazo final. Tras revisar la jugada, la FIFA decidió retirar la suspensión al considerar que la expulsión no debía mantenerse. Incluso, el técnico Mauricio Pochettino había defendido desde el inicio que la acción fue accidental y que la roja había sido excesiva.

Con la sanción anulada, Balogun podrá enfrentar a Bélgica y dejar atrás una de las mayores controversias del Mundial 2026. Más allá del debate arbitral, el episodio volvió a demostrar que las tarjetas rojas han sido una excepción en la carrera del delantero, cuyo expediente disciplinario sigue siendo uno de los más limpios entre los atacantes de alto nivel.

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