Entradas para el MLS All Star Game 2026: precio, dónde comprar y qué esperar en Charlotte

El duelo entre las estrellas de la MLS y LIGA MX incluirá dos eventos en Charlotte. Conoce costos, sedes, actividades y cómo conseguir boletos

El MLS All Star Game celebra su 30 aniversario / Cortesía MLS

Las entradas para el MLS All-Star Game 2026 ya están disponibles y la expectativa es alta, ya que reunirá a las máximas figuras de la MLS y la Liga MX en Charlotte, Carolina del Norte. La edición número 30 del tradicional Juego de Estrellas no se limitará al partido principal, ya que durante dos días consecutivos, los aficionados podrán disfrutar de distintas actividades diseñadas para vivir de cerca a los mejores futbolistas de Norteamérica.

Dos días de espectáculo para los aficionados

Aunque muchas personas creen que todo ocurre el mismo día, en realidad el MLS All-Star Week está dividido en dos eventos diferentes. El primero será el MLS All-Star Skills Challenge, programado para el martes 28 de julio de 2026 a las 7:30 p.m. (ET) en Truist Field, donde los jugadores competirán en pruebas de precisión, disparo, pases, regates y otras habilidades técnicas. Al día siguiente, el miércoles 29 de julio a las 8:00 p.m. (ET), llegará el plato fuerte con el MLS All-Star Game en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC.

Ambos eventos cuentan con venta de boletos por separado, por lo que quienes deseen asistir a las dos jornadas, deberán adquirir entradas independientes. El Skills Challenge ofrece una experiencia más cercana a los futbolistas y un ambiente familiar, mientras que el partido reunirá a miles de aficionados para presenciar el histórico enfrentamiento entre las estrellas de la MLS y la LIGA MX.

Precio de las entradas para el MLS All-Star Game 2026

Los boletos para el partido principal tienen precios que varían según la plataforma de venta y la ubicación del asiento. Actualmente, las entradas más económicas rondan entre 55 y 68 dólares, mientras que el precio promedio oscila entre 96 y 188 dólares.

Quienes busquen una mejor ubicación encontrarán asientos en el nivel inferior desde aproximadamente 185 dólares, mientras que las experiencias premium o paquetes VIP pueden superar los 753 dólares. Entre las plataformas donde pueden adquirirse destacan Ticketmaster, como vendedor oficial, además de StubHub, SeatPick, TickPick y Gametime, que ofrecen distintas opciones de reventa, comparación de precios y garantías de autenticidad.

El Skills Challenge cuesta menos y también tiene boletos disponibles

Para quienes buscan una opción más económica, el MLS All-Star Skills Challenge representa una excelente alternativa. Los precios comienzan desde 32 dólares, con un promedio cercano a 52 dólares, aunque también existen paquetes familiares que permiten asistir por menos de 75 dólares para cuatro personas.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster, AXS, Gametime, SeatGeek, StubHub y en el sitio oficial de Charlotte FC. Además de las competencias de habilidades, el evento contempla invitados especiales, oportunidades de interacción con los jugadores, dependiendo del tipo de boleto, y una experiencia pensada para toda la familia.

¿Qué esperar durante el All-Star Week en Charlotte?

La ciudad de Charlotte espera una importante afluencia de aficionados, especialmente de la comunidad hispana, debido al atractivo que genera el duelo entre las estrellas de la MLS y la Liga MX. Como parte de la celebración por el 30 aniversario del All-Star Game, la organización lanzó una camiseta conmemorativa inspirada en el uniforme utilizado en 1997.

El Bank of America Stadium se encuentra en el centro de Charlotte y cuenta con fácil acceso tanto en automóvil como en transporte público. Quienes asistan al partido o al Skills Challenge deberían considerar llegar con al menos una hora de anticipación para superar los controles de seguridad y disfrutar del ambiente previo. También es recomendable reservar estacionamiento con antelación o utilizar servicios de transporte compartido, especialmente durante los dos días del evento.

Con dos escenarios distintos, boletos para todos los presupuestos y la posibilidad de disfrutar tanto de las pruebas de habilidades como del esperado choque entre las figuras de la MLS y la Liga MX, el MLS All-Star Week 2026 promete convertirse en uno de los grandes espectáculos futbolísticos del verano en EE.UU.

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