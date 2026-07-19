La Dinastía Lombard: La conmovedora historia detrás del nuevo pick de los Marlins.

Detrás de la brillante selección de Jacob Lombard por los Marlins, hay una historia de vida, valores y béisbol. Jacob Lombard y su historia de familia | Claro Sports

Detrás de la selección de Jacob Lombard por los Miami Marlins en el puesto 14 global del Draft de la MLB 2026, no solo hay un jugador de herramientas élite; hay una crónica de vida, servicio y un legado que trasciende el diamante.

Un legado de integridad: De la lucha social al diamante

Para descifrar el ADN de Jacob, debemos mirar a su padre, George Lombard Sr., exjugador de las Grandes Ligas (Bravos, Tigers, Devil Rays y Nationals) y hoy uno de los estrategas más brillantes de la MLB. Pero el cimiento de esta familia no está en los cuadrangulares, sino en la justicia social: la abuela de Jacob, Posy Lombard, fue una activista que marchó junto al Dr. Martin Luther King Jr., una lección de integridad que George Sr. ha tatuado en la mente de sus hijos.

Además, Jacob tiene raíces latinas porque su mamá es Judy Prado, una destacada ejecutiva de medios de comunicación de origen cubano. Así que su nombre debería figurar entre los prospectos hispanos que formarán parte de las Grande Ligas.

Para los Lombard, el béisbol es un juego, pero la vida es un ejercicio de servicio y disciplina constante. Ese código ético es el que ha impulsado a George Sr. desde su anillo de Serie Mundial con los Dodgers en 2020 hasta su actual labor como coach de banca de los Tigers, novena que no ha tenido, hasta el momento, su mejor temporada.

Jacob: De las canchas de fútbol a la élite del béisbol

El camino de Jacob al draft fue poco convencional. Inicialmente, su corazón pertenecía al fútbol asociación, donde conquistó dos títulos estatales con Gulliver Prep. Sin embargo, en 2023, la perspectiva cambió: ver a su hermano mayor, George Jr., ser seleccionado en la primera ronda por los Yankees con un bono de 3.3 millones de dólares, encendió una chispa competitiva que cambió el rumbo de su historia.

Decidió apostar por el diamante y los resultados fueron inmediatos. Jacob no solo heredó el apellido; las estadísticas sugieren que ha superado las proyecciones familiares:

Perfil físico: Una estructura de 1.90 metros (6’3″) con una velocidad de élite (6.11 segundos en las 60 yardas).

Una estructura de 1.90 metros (6’3″) con una velocidad de élite (6.11 segundos en las 60 yardas). Poder nato: Capacidad probada para proyectar hasta 30 cuadrangulares por temporada en MLB.

Capacidad probada para proyectar hasta 30 cuadrangulares por temporada en MLB. El cierre en preparatoria: En su despedida de Gulliver Prep, firmó una temporada de videojuego: .477 de promedio, .607 de OBP y un demoledor .864 de slugging, con 10 jonrones y 25 remolcadas.

El nuevo rostro de Miami: Un contrato de 5 millones

Jacob ya no carga con la etiqueta de “el hijo de” o “el hermano de”. Al ser seleccionado por los Marlins, el parador en corto de 18 años oficializó su entrada a las Mayores con un bono de firma de 5 millones de dólares, una cifra que no solo valida su talento, sino que lo posiciona como la cara de una nueva era para la organización de Miami, que se esmera en esta campaña para mantener a sus elementos principales y poder aspirar a la post temporada.

Al estampar su firma, Jacob no solo cumplió un sueño profesional; cimentó su lugar en la historia familiar, uniendo formalmente su nombre al legado de lucha y béisbol que comenzó con su abuela en las marchas por los derechos civiles y que hoy, con un guante y un bate, busca la gloria en el sur de Florida.

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