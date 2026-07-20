Las claves que explican la dura derrota del LA Galaxy frente al LAFC

El marcador reflejó una derrota contundente, pero detrás del 0-3 existen razones tácticas, físicas y deportivas que explican el tropiezo del Galaxy

LA Galaxy Perdió Ante LAFC | Shaun Clark | Getty Images vía AFP

El primer capítulo de El Tráfico que se disputó a unos días de jugar la gran final del Mundial 2026 dejó un resultado que sorprendió por su contundencia.

LA Galaxy cayó 0-3 ante LAFC en el Dignity Health Sports Park y mostró una versión muy alejada del equipo que acostumbró competir por los primeros lugares de la MLS.

Aunque el conjunto de Greg Vanney dominó la posesión del balón durante buena parte del encuentro que marcó el regreso de la competencia en la MLS, nunca encontró la forma de convertir ese control en verdadero peligro.

En cambio, su rival aprovechó cada error para construir una victoria que confirmó el excelente momento del equipo dirigido por Marc Dos Santos.

Más allá del marcador, el derbi angelino dejó varias conclusiones que explican por qué el Galaxy fue ampliamente superado en el regreso de la liga tras la pausa por la Copa del Mundo.

Un equipo con la pelota, pero sin profundidad ofensiva

Durante muchos minutos, LA Galaxy pareció controlar el desarrollo del partido. Terminó con el 59 % de posesión, completó más de 530 pases y registró una precisión superior al 90 %.

Sin embargo, esos números escondieron una realidad completamente distinta: el balón circuló con lentitud y casi siempre lejos del área rival. El dominio territorial nunca se tradujo en ocasiones claras de gol.

Uno de los factores más importantes fue la ausencia de Riqui Puig, el futbolista encargado de acelerar el juego entre líneas. Sin él, el Galaxy perdió imaginación en la creación y abusó de los pases horizontales, permitiendo que LAFC defendiera con comodidad.

Además, la baja del delantero João Klauss obligó a improvisar en el ataque, dejando a Joseph Paintsil en una posición donde no pudo explotar su principal virtud: la velocidad en espacios abiertos.

La lesión temprana de Erik Thommy complicó todavía más el panorama. El cambio obligado rompió el equilibrio del mediocampo y terminó modificando el plan original apenas transcurridos los primeros minutos del encuentro.

LAFC aprovechó cada error y confirmó su candidatura en la MLS

Mientras el LA Galaxy monopolizaba la posesión, LAFC apostó por un plan mucho más pragmático. Marc Dos Santos diseñó un bloque defensivo compacto que cerró los espacios interiores y esperó el momento indicado para atacar con velocidad. Cada recuperación se transformó en una transición ofensiva que puso en evidencia los problemas defensivos del rival.

El primer gol nació tras un desborde de Jacob Shaffelburg y un rebote mal defendido dentro del área.

El segundo llegó desde el punto penal después de un error en el repliegue defensivo, mientras que el tercero fue consecuencia de una recuperación en media cancha que terminó con una definición de Son Heung-Min, quien confirmó el impacto que ha tenido desde su llegada a la MLS.

Las estadísticas respaldan la superioridad visitante. Aunque tuvo menos tiempo el balón, LAFC generó mejores oportunidades, remató con mayor precisión y ganó la mayoría de los duelos individuales. Esa diferencia explica por qué el marcador terminó siendo mucho más amplio de lo que sugería la posesión.

También influyó la planificación realizada durante la pausa mundialista. Mientras el Galaxy debió acelerar el regreso de futbolistas que aún salían de lesiones y adaptaba a nuevos refuerzos, LAFC administró mejor las cargas físicas de sus seleccionados y presentó un equipo con mayor intensidad durante los 90 minutos.

La derrota representa una llamada de atención para Greg Vanney. El equipo necesita recuperar variantes ofensivas, encontrar soluciones mientras Riqui Puig permanece ausente y mejorar su capacidad para romper defensas bien organizadas.

Del otro lado, LAFC confirmó que cuenta con una plantilla profunda, un funcionamiento colectivo consolidado y argumentos suficientes para mantenerse entre los principales aspirantes al título de la MLS.

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