¿A qué hora juega Karim López la Final de NBA Summer League y dónde ver en EE. UU.?

El novato mexicano busca asegurar su lugar en el roster definitivo de Memphis en la primera final que disputa en la NBA. Karim López | Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El alero sonorense Karim López, quien hizo historia en junio de 2026 al ser el primer mexicano seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, buscará consolidarse en la rotación de los Memphis Grizzlies durante la final de la Summer League., motivo que refuerza la representación latina en el deporte de élite. Su llegada a la NBA ocurre luego de registrar una destacada campaña con los New Zealand Breakers de la NBL australiana, donde impuso el récord de más puntos anotados para un prospecto del programa Next Stars con 358 unidades.

Rendimiento actual en la Summer League

El alero sonorense de 19 años y 2.06 metros de estatura arrastró una molesta distensión en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a perderse los primeros seis encuentros del torneo de verano por precaución del cuerpo técnico.

A pesar de la inactividad, su debut oficial se concretó el pasado 16 de julio en la contundente victoria de Memphis 96-64 ante los Atlanta Hawks, donde demostró un alto impacto en sus minutos asignados. Sus estadísticas oficiales combinadas reflejan un rol enfocado estrictamente en las labores defensivas de la pintura.

Sus números:

Minutos jugados: 11 minutos y 9 segundos

11 minutos y 9 segundos Puntos: 0 puntos

0 puntos Rebotes: 4 rebotes

4 rebotes Bloqueos / Tapones: 2 bloqueos

2 bloqueos Robos de balón: 1 robo

1 robo Ratio Más/Menos (+/-): +12 (el equipo superó por 12 puntos al rival con él en duela)

+12 (el equipo superó por 12 puntos al rival con él en duela) Pérdidas / Faltas: 2 pérdidas / 3 faltas

Posteriormente, el cuerpo técnico del coach Tuomas Iisalo optó por mantenerlo inactivo durante la victoria de semifinales contra los Houston Rockets el sábado 18 de julio (101-90), priorizando el descanso y cuidado de sus isquiotibiales de cara al duelo por el campeonato.

¿Quiénes se enfrentan en el partido final?

En la gran Final de la NBA Summer League 2026 se enfrentarán los Memphis Grizzlies contra los Golden State Warriors. Curiosamente, estos dos equipos ya se vieron las caras previamente durante la fase de grupos de este mismo torneo el pasado martes 14 de julio, un encuentro donde los Grizzlies dominaron ampliamente a los Warriors con un marcador de 106-85.

Importancia del partido para Karim y Memphis

Para los Memphis Grizzlies, este duelo representa la culminación de un torneo de verano dominante en Las Vegas, donde consiguieron una sólida marca de 3-1 en fase regular antes de avanzar por el trofeo. Ganar el campeonato de la Summer League consolida la estructura de desarrollo de su talento joven y valida las apuestas de sus recientes elecciones de primera ronda, como el propio Karim López y la destacada tercera selección Cameron Boozer.

Para Karim López, el juego por el campeonato tiene una relevancia estratégica inmediata:

Asegurar un lugar en el roster principal: La Summer League es el principal escenario de evaluación para que los entrenadores definan el destino de los novatos de cara a la temporada regular de la NBA.

La Summer League es el principal escenario de evaluación para que los entrenadores definan el destino de los novatos de cara a la temporada regular de la NBA. Ganar ritmo de juego real: Luego de cinco meses sin actividad competitiva desde que culminó su etapa en Australia, sumar minutos en la final acelera su acoplamiento al basquetbol estadounidense.

Luego de cinco meses sin actividad competitiva desde que culminó su etapa en Australia, sumar minutos en la final acelera su acoplamiento al basquetbol estadounidense. Establecer su rol defensivo: Tras demostrar que puede cambiar la dinámica del juego sin necesidad de encestar —reflejado en su alto diferencial de +/- frente a Atlanta—, una sólida actuación defensiva en la final terminará de convencer al cuerpo técnico de integrarlo formalmente en la rotación oficial de la franquicia.

¿A qué hora se juega la Final de la NBA Summer League 2026 en EE.UU.?

La Final de la NBA Summer League 2026 se jugará este domingo 19 de julio y los aficionados en los Estados Unidos podrán la sintonizar en los siguientes horarios oficiales según su ubicación:

Costa Este (ET): 9:00 p. m.

9:00 p. m. Tiempo del Centro (CT): 8:00 p. m.

8:00 p. m. Costa Pacífico (PT): 6:00 p. m.

Dónde ver EN VIVO Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors en EE.UU.

La transmisión oficial en televisión y plataformas digitales estará disponible en todo el territorio estadounidense a través de las siguientes señales:

TV en inglés: ESPN

ESPN TV en español: ESPN Deportes

ESPN Deportes Streaming en inglés: YouTube TV, Hulu + Live TV y Sling TV

YouTube TV, Hulu + Live TV y Sling TV Streaming en español: Peacock

Peacock Streaming en ambos idiomas: NBA App, ESPN App y Fubo

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