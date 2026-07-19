Nueve leyendas latinas que dominaron el gol en la historia mundial

Nueve cracks latinoamericanos han conquistado la cima como máximos anotadores en el torneo más grande del planeta.

James Rodríguez ganó la Bota de Oro en 2014 | Megan Briggs/Getty Images/AFP

Cuando hablamos de historia en el fútbol, los números no mienten. Pero hay un trofeo en específico que es el sueño de cualquier delantero: la Bota de Oro. Y aunque Lionel Messi lo ha ganado todo, hay un lugar en su vitrina que todavía está vacío, por el momento.

En cambio, nueve leyendas nacidas en Latinoamérica sí pudieron tocar el cielo, convirtiéndose en los máximos artilleros del torneo de selecciones más importante del mundo.

Los dueños del gol: una historia que nos une

Guillermo Stábile (Argentina, 1930): “El Filtrador” fue la primera gran estrella en la edición inaugural de Uruguay 1930, al marcar 8 goles. Su capacidad para desmarcarse y su instinto dentro del área lo convirtieron en un delantero letal; a pesar de haber comenzado el torneo como suplente, su velocidad y precisión en el remate lo llevaron a ser el pilar ofensivo de una Argentina que alcanzó el subcampeonato.

“El Filtrador” fue la primera gran estrella en la edición inaugural de Uruguay 1930, al marcar 8 goles. Su capacidad para desmarcarse y su instinto dentro del área lo convirtieron en un delantero letal; a pesar de haber comenzado el torneo como suplente, su velocidad y precisión en el remate lo llevaron a ser el pilar ofensivo de una Argentina que alcanzó el subcampeonato. Leônidas da Silva (Brasil, 1938): El “Diamante Negro” dominó en Francia 1938 con 7 anotaciones. Fue un precursor en el uso de la “chilena” o bicicleta, una acrobacia que en aquel entonces desafiaba las leyes de la física y la lógica defensiva. Su elegancia técnica, su capacidad para controlar el balón con ambos pies y su visión de juego lo consagraron como el primer gran virtuoso del “jogo bonito” antes de que el término siquiera existiera.

El “Diamante Negro” dominó en Francia 1938 con 7 anotaciones. Fue un precursor en el uso de la “chilena” o bicicleta, una acrobacia que en aquel entonces desafiaba las leyes de la física y la lógica defensiva. Su elegancia técnica, su capacidad para controlar el balón con ambos pies y su visión de juego lo consagraron como el primer gran virtuoso del “jogo bonito” antes de que el término siquiera existiera. Ademir Marques de Menezes (Brasil, 1950): Figura central de la selección brasileña que fue anfitriona en 1950, se adjudicó el trofeo de goleo con 9 tantos. Apodado “Queixada” (Mandíbula), se caracterizó por una potencia física inusual para su época y una zancada larga que le permitía dejar atrás a los defensas con una facilidad pasmosa que lo consolidó como uno de los atacantes más temidos del continente.

Figura central de la selección brasileña que fue anfitriona en 1950, se adjudicó el trofeo de goleo con 9 tantos. Apodado “Queixada” (Mandíbula), se caracterizó por una potencia física inusual para su época y una zancada larga que le permitía dejar atrás a los defensas con una facilidad pasmosa que lo consolidó como uno de los atacantes más temidos del continente. Garrincha, Vavá y Leonel Sánchez (Brasil/Chile, 1962): En 1962, la peculiaridad fue un triple empate a 4 goles entre estas leyendas. Garrincha, “El ángel de las piernas torcidas” , fue un regateador imparable que cargó con el equipo tras la lesión de Pelé. Vavá, por su parte, era el delantero centro oportunista, capaz de definir con precisión quirúrgica en los momentos de mayor presión. A ellos se unió el chileno Leonel Sánchez, un extremo con una zurda privilegiada y una personalidad temperamental que fue el motor emocional y goleador del anfitrión.

En 1962, la peculiaridad fue un triple empate a 4 goles entre estas leyendas. , fue un regateador imparable que cargó con el equipo tras la lesión de Pelé. Vavá, por su parte, era el delantero centro oportunista, capaz de definir con precisión quirúrgica en los momentos de mayor presión. A ellos se unió el chileno Leonel Sánchez, un extremo con una zurda privilegiada y una personalidad temperamental que fue el motor emocional y goleador del anfitrión. Mario Kempes (Argentina, 1978): El “Matador” fue la pieza clave de la consagración argentina en 1978 , donde marcó 6 goles. Su rendimiento fue de menos a más: tras no anotar en la primera fase, se destapó en la instancia decisiva, incluyendo un doblete vital en la final contra Holanda. Lo que hizo grande a Kempes fue su potencia física y su capacidad para arrancar desde atrás para recorrer el campo con la garra típica de su nación.

, donde marcó 6 goles. Su rendimiento fue de menos a más: tras no anotar en la primera fase, se destapó en la instancia decisiva, incluyendo un doblete vital en la final contra Holanda. Lo que hizo grande a Kempes fue su potencia física y su capacidad para arrancar desde atrás para recorrer el campo con la garra típica de su nación. Ronaldo Nazário (Brasil, 2002): “El Fenómeno” escribió una de las historias de redención más grandes del deporte al anotar 8 goles en Corea-Japón 2002, después de haber sufrido graves lesiones de rodilla que pusieron en duda su carrera. Combinó como nadie la potencia física de un atleta de élite con la sensibilidad técnica de un bailarín. Su capacidad para definir ante el arco —con potencia, amagues o colocación— lo transformó en una pesadilla para cualquier defensa.

al anotar 8 goles en Corea-Japón 2002, después de haber sufrido graves lesiones de rodilla que pusieron en duda su carrera. Combinó como nadie la potencia física de un atleta de élite con la sensibilidad técnica de un bailarín. Su capacidad para definir ante el arco —con potencia, amagues o colocación— lo transformó en una pesadilla para cualquier defensa. James Rodríguez (Colombia, 2014): En Brasil, se presentó ante el mundo como una superestrella global al marcar 6 goles. Lo que definió su actuación fue la precisión quirúrgica en sus disparos de larga distancia y su visión de juego periférica. Su icónica volea contra Uruguay no solo es considerada uno de los mejores goles en la historia del torneo, sino que simbolizó el momento en que su talento y su calma bajo presión llevaron a Colombia a alcanzar su mejor participación histórica en el torneo.

Estos nombres representan ese espíritu de “siempre ir por una más”, de no bajar los brazos aunque el camino se ponga difícil. Cada uno de estos nueve jugadores tuvo que demostrar que, con talento y disciplina, no hay barreras que nos detengan.

El último capítulo: La cuenta pendiente de Messi

Durante años, la Bota de Oro fue el único trofeo que le fue esquivo a Lionel Messi, quien siempre priorizó la construcción del juego sobre la finalización pura. Hoy, con 8 goles en su cuenta personal y empatado en la cima con Kylian Mbappé, el “10” argentino no solo busca la gloria colectiva, sino cerrar el círculo de una carrera perfecta, convirténdose, casualmente en el décimo futbolista latino en ganar la Bota de Oro.

Messi ya no solo es el cerebro del equipo; es, por mérito propio, el dueño absoluto del área. A las puertas de la gran final, el destino lo ha puesto frente a frente con el último galardón individual que faltaba en su vitrina. La historia nos ha enseñado que cuando el talento se encuentra con la determinación, los imposibles dejan de existir. Messi está listo para reclamar su lugar también en el Olimpo de los goleadores.

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