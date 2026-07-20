Mansiones, islas y yates: Los lujos absurdos que Patrick Mahomes podría comprar con su megacontrato de la NFL

Aunque el contrato de Mahomes reescribió la historia de la NFL, otros deportistas ganan más dinero a nivel mundial. Mahomes | Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El reciente contrato de Mahomes rompió un hito en la NFL. La fortuna del quarterback de los Chiefs es tan gigantesca que le alcanzaría para vivir como un verdadero supervillano de película. Con su reciente renegociación, no solo rompió el mercado, sino que reescribió la historia de los contratos deportivos en Estados Unidos.

El hito de los 504 millones: Rompiendo el techo de cristal

En junio de 2026, Kansas City y Mahomes finalizaron una reestructuración contractual que vincula al mariscal con la franquicia hasta 2033. Este movimiento es histórico por tres razones clave:

La primera barrera del medio billón: Es el primer contrato en la historia de la NFL que cruza la frontera de los 504.75 millones de dólares.

Es el primer contrato en la historia de la NFL que cruza la frontera de los 504.75 millones de dólares. El nuevo estándar anual: A partir de 2027, su salario promedio anual alcanzará los 64 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de valor anual (AAV) para la liga.

A partir de 2027, su salario promedio anual alcanzará los 64 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de valor anual (AAV) para la liga. Garantía total: Gracias a mecanismos contractuales, la cifra total de 504.75 millones está garantizada, con incentivos que podrían elevar el monto total hasta los 522.25 millones.

El contexto del mercado: La era post-Mahomes

Antes de que Mahomes estableciera este nuevo estándar, el mercado de quarterbacks vivió una era donde figuras como Dak Prescott, Jordan Love, Joe Burrow y Josh Allen elevaron el precio del puesto. Sin embargo, la capacidad de los Chiefs para reestructurar constantemente su contrato les ha permitido mantener la flexibilidad necesaria para competir por campeonatos, algo inaudito para un jugador de su calibre.

Comparativa global: ¿Quiénes dominan el podio del dinero?

Aunque Patrick Mahomes domina la NFL, la lista de los deportistas mejor pagados del mundo en 2026 sigue liderada por figuras globales con ingresos diversificados en patrocinios. De hecho, antes de su renovación contractual, el quarterback quedaba fuera del top histórico de Forbes. A continuación, los 10 atletas con mayores ganancias en la actualidad:

1.- Cristiano Ronaldo (Fútbol): $300 M

(Fútbol): $300 M 2.- Saúl “Canelo” Álvarez (Boxeo): $170 M

(Boxeo): $170 M 3.- Lionel Messi (Fútbol): $140 M

(Fútbol): $140 M 4.- LeBron James (NBA): $137.8 M

(NBA): $137.8 M 5.- Patrick Mahomes (NFL): $130 M

(NFL): $130 M 6.- Shohei Ohtani (MLB): $127.6 M

(MLB): $127.6 M 7.- Stephen Curry (NBA): $124.7 M

(NBA): $124.7 M 8.- Jon Rahm (Golf): $107 M

(Golf): $107 M 9.- Karim Benzema (Fútbol): $104 M

(Fútbol): $104 M 10.- Kevin Durant (NBA): $103.8 M

Fuente: Proyecciones Forbes 2026 (Salario + Patrocinios).

El “carrito de compras” del hombre de los 500 millones

Si Mahomes decidiera liquidar su fortuna en activos de ultra-lujo, la capacidad de compra es absoluta:

10 islas privadas en las Bahamas: Podría comprar una colección paradisíaca (valoradas en 50 millones cada una).

Podría comprar una colección paradisíaca (valoradas en 50 millones cada una). La flota definitiva de Bugatti: Con un costo de 4 millones por unidad, podría estacionar 100 Chiron en su garage.

Con un costo de 4 millones por unidad, podría estacionar 100 Chiron en su garage. El avión privado: Podría adquirir hasta seis jets Gulfstream G650, valorados en 65 millones cada uno, para tener uno disponible cada día de la semana.

El activo más rentable

Con 3 anillos de Super Bowl y 3 premios MVP de finales, el salario de Mahomes es una inversión en retorno de audiencia para una liga que genera 24,100 millones de dólares anuales. El quarterback no solo justifica su salario; se ha convertido en el activo financiero más importante en la historia de la liga más rica del mundo, consolidándose como la cara indiscutible de la era más lucrativa del fútbol americano profesional.

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