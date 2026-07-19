La inspiración de Messi impulsa a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto titular de la escudería Alpine demuestra que la pasión por el 10 es el motor extra que lo impulsa a fondo en cada curva

Franco Colapinto bromeó con sus compañeros en Bélgica | Eric Alonso / DPPI via AFP

Para el joven piloto de 22 años, su admiración por Lionel Messi no es casualidad; como para la mayoría de los argentinos, es parte de su identidad. Mientras otros pilotos se enfocan solo en la telemetría de su monoplaza Alpine A526, Colapinto lleva la “Scaloneta” en la piel. Defiende al capitán en cada entrevista europea con una fe inquebrantable.

El factor anímico: Inspiración desde el 10

Un encuentro privado en Miami en abril de 2026 fue el punto de inflexión. Charlar con Messi no fue solo cumplir un sueño de la infancia, sino recibir un respaldo de un peso pesado del deporte. Ese día tivieron un intercambio previo de un casco firmado por Franco y una camiseta de la selección firmada por el astro rosarino.

Este impulso anímico se reflejó de inmediato en su rendimiento deportivo: el 3 de mayo de 2026, justo en la semana del encuentro, Colapinto firmó una actuación histórica en el Gran Premio de Miami, sumando 6 valiosos puntos para el campeonato al finalizar en la 7ª posición tras largar desde el 8º puesto.

Anteriormente, ya había cosechado su primer punto de la temporada con un 10º puesto en el Gran Premio de China. Más recientemente, concretó una de las mejores remontadas del año en el mítico circuito de Silverstone, escalando de la 19ª a la 9ª posición para sumar dos unidades más.

El paddock, un estadio de fútbol

Colapinto ha hecho del paddock su propia tribuna. El momento más viral ocurrió en el Circuito de Spa-Francorchamps, en la antesala del Gran Premio de Bélgica. Esto se dio inmediatamente después de que la Selección de fútbol de Argentina clasificara a la final de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra en las semifinales.

Franco llegó al circuito belga luciendo orgulloso la camiseta azul alternativa número 10 de Messi y su infaltable mate bajo el brazo. Desafió el protocolo de la F1 e incluso bromeó con cánticos de fútbol frente a sus propios compañeros de equipo, en una escudería de raíces francesas y británicas. Sus declaraciones en redes sociales agradeciendo a “D10S”.

Esa idolatría es combustible emocional. Al ser consultado en el paddock sobre quién sería la gran figura del Mundial, Colapinto declaró tajantemente, con la cierta irreverencia que ya caracteriza algunas de sus declaraciones públicas: “Messi… ya es el mejor, no hay ninguno cerca y no tiene competencia. Así que pobres los demás“. La alianza entre ambos une al automovilismo con el fútbol y proyecta la marca Argentina con una fuerza arrolladora en el deporte global.

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